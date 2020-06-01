ОБНОВЛЕНО Реновация фасадов добралась до административного центра Нарвы

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ОБНОВЛЕНО

В последнее время нельзя было не заметить, что здания площади Пеэтри под номерами 1,3, 5, задуманные как нарядные и респектабельные, начали, мягко говоря, сдавать свои позиции.

Выходящий на Петровскую площадь фасад стал покрываться проплешинами, кое-

где обсыпалась штукатурка. А со стороны внутреннего двора – вообще беда: уже довольно продолжительное время балконы находятся в аварийном состоянии.

И как наглядный пример

О необходимости привести здания городского управления в подобающий вид говорилось еще до коронокризиса, ухудшение экономической ситуации, как видим, на эти планы не повлияло. Мэр Нарвы Алексей Евграфов говорит, что кроме основной цели у этой реновации есть еще и вполне конкретная задача – показать пример квартирным товариществам Нарвы, для которых городом создана программа «Укра- сим родной город».

Здания Нарвского горуправления будут находиться в состоянии ремонта вплоть до начала зимы.

Как проинформировала наше издание заведующая отделом Департамента городского хозяйства НГУ Наталья Шибалова, комплексного ремонта либо реконструкции фасадов зданий Peetri plats 1, 3, 5 до сих пор не производилось. Работы выполнялись лишь частично, в разное время: к примеру, в 2003 году делался ремонт фасадов, в 2005 – ремонт крыши.





Как бы в лесах не заблудиться

Нарвское горуправление занимает три здания: горуправа, Департамент городского хозяйства, горсобрание. Сейчас леса установлены вокруг Пеэтри, 5, и сориентироваться, куда направляться, желающим попасть в мэрию затруднительно. Но, обещает Алексей Евграфов, вскоре здесь должны появиться указатели, эта обязанность возложена на фирму-подрядчика.

В целом же заказчик рассчитывает, что его партнер сумеет продемонстрировать высокую культуру производства, и столь масштабное строительство не испортит вида центральной площади Нарвы.





«Новая» Петровская площадь

Как пояснил нам городской художник Денис Полубояров, результатом реконструкции трех принадлежащих городу административных зданий станет полностью обновленный облик Петровской площади. Так, стены здания мэрии окрасят в благородный серый цвет, а обрамление ее окон будет белым. Фасад соседнего здания будет теплого желтовато-охристого цвета, а граничащего с ним углового здания по адресу Пеэтри, 1 (где находится Нарвское городское собрание) – терракотового, так называемый шведский стиль – красный, с белыми колоннами. Новая цветовая гамма, решили в отделе архитектуры, будет лучше гармонировать с окружающим городским пространством, создавая ощущение единого целого. Цвета фасадов будут насыщенными, но в то же время спокойными и натуральными. У фасадов всех трех зданий будет сделана ночная подсветка. Впервые за долгое время городской отдел архитектуры предпринимает попытку гармонизировать городское пространство с помощью грамотных цветовых решений, отметил городской художник.

Также в планах реновация внутреннего двора расположенных на Петровской площади зданий.

С учетом того, что завершается реновация фасада ДК «Ругодив», который, как мы уже писали, станет белоснежным и тоже приобретет ночную подсветку, центральная часть города, а именно – Петровская площадь и отрезок улицы Пушкина от Петровской площади и до вокзала – к осени приобретет новый облик.





Надолго ли?

Вместе с тем достойно сожаления, что реновированные дома в Нарве довольно быстро теряют свою внешнюю привлекательность. Хотя в Нарве есть примеры, когда здания обходятся без ремонта фасадов десятилетиями, а выглядят прилично – дома на ул. Л.Койдула, например. На этом фоне срок от ремонта до ремонта на Петровской площади выглядит весьма скромно – 18 лет.

«Отделочные материалы в наше время производятся довольно износостойкие. Проблема кроется скорее в качестве строительства. Не на высоте пока и надзор собственника, во всяком случае по городским объектам вопросов у нас много, – говорит А. Евграфов. – Имеются проблемы с проектированием. Можно было бы также увеличивать срок гарантии – не 2 года, как сейчас, а, допустим, 10 лет. Цена в этом случае будет уже другая, а может, и желающих участвовать в таком тендере не найдется».

Но – время идет вперед, а опыт учит. И нарвитяне вправе надеяться, что главные здания на главной площади города будут отремонтированы качественно и надолго.





Ремонт фасадов Peetri plats 1, 3, 5 осуществляет зарегистрированная в Таллинне фирма Viking Art OÜ. Стоимость договора – 393 372 евро, срок действия – 12 месяцев со дня заключения договора, то есть до 4 декабря текущего года.





Татьяна Завьялова, Ирина Токарева