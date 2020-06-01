Проголосовали против закрытия Narva Linnaleht, а заодно обсудили наряд Катри Райк

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Центральным обсуждаемым вопросом на заседании городского собрания Нарвы стало вынесенное оппозицией предложение о закрытии городской газеты Narva Linnaleht.



Вопрос был ожидаемо «непроходным» - напомним, что оппозиционных депутатов в горсобрании восемь, а для принятия решения нужно 16 голосов. Такие вопросы в нарвском горсобрании решаются простым арифметическим большинством членов правящей коалиции.

Докладчицей выступила лидер оппозиции Катри Райк. Она привела данные опросов горожан по поводу Linnaleht. По ее словам, «вживую» подписали мнение о ликвидации газеты 742 горожанина, еще некоторое количество голосов было набрано в интернете в ходе народной инициативы, но госпожа Райк оговорилась, что эти голоса не были подтверждены цифровой подписью, и опираться следует на «живую» цифру.





Катри Райк: Пора заканчивать деятельность целевого учреждения Narva Linnaleht!



Затем она назвала аргументы, которые приводились людьми в пользу закрытия Linnaleht. Первый – что издание обходится городскому бюджету слишком дорого.

- Можно спорить о том, как это сообразуется с предыдущим опытом, дороже или дешевле размещать информацию в других местных газетах, - сказала докладчик, - но мнение людей именно таково.

Еще один, пожалуй, главный аргумент, который привела Райк – многие материалы Linnaleht являются политической рекламой, более того, личной рекламой членов правящей коалиции.

Третьей причиной того, что газету нужно ликвидировать, лидер оппозиции назвала ТВ-программу, которая занимает много дорогостоящего места на страницах издания. Она считает, что такая информация вполне доступна и без Linnaleht, и вряд ли стоит тратить на ее размещение городские деньги.

Катри Райк также добавила, что в ходе опроса ей пришлось выслушать много критики в адрес городских властей, несмотря на их рекламу в городской газете.

- И это были не самые радостные моменты в моей жизни. Пора заканчивать деятельность целевого учреждения Narva Linnaleht, - подвела она итог.

Оппонировали оппозиции несколько коалиционных депутатов, в том числе и члены правления Narva Linnaleht. В голосовании они участия не принимали, но свое мнение высказали.

Мэр города Алексей Евграфов заявил, что обоснование вопроса подготовлено субъективно, и выразил сомнение, что все подписавшиеся являются жителями Нарвы. Елена Пахомова спросила докладчицу, считает ли она приведенные в обосновании аргументы достаточными для закрытия газеты, на что Райк ответила, что да, считает их адекватными и достаточными.

В основную дискуссию с докладчицей вступил депутат Алексей Мяги. Он взял за основу юридические моменты обоснования вопроса. Однако спорить на юридические темы с министром внутренних дел, хоть и бывшим, задача если не провальная, то очень сложная. Кроме того, Мяги в своей речи допустил некорректность, упомянув в контексте внешний вид Катри Райк.

- Вам не нравится газета, а мне может не нравиться, например, ваше белое платье, - сказал он.

Такая оговорка Мяги может дорогого стоить. Политика – дело непредсказуемое, куда завтра подует ветер власти – сказать сложно, а таких слов женщины не забывают.

Проголосовали, конечно, против закрытия. «За» было только 8 голосов оппозиционных депутатов.

Виталий ШКОЛА