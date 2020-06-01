"Письмо 90": скепсис профсоюзов

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На прошлой неделе 90 общественных деятелей Эстонии инициировали петицию против строительства под Аувере нового завода масел, на который правительство выделило 125 миллионов евро. Взамен они предлагают потратить эти деньги на выработку стратегии справедливого перехода в Ида-Вирумаа и создания в регионе новых рабочих мест, не связанных со сланцевой энергетикой.





Протест обсудят в парламенте

Полный текст петиции можно найти на портале народных инициатив Rahvaalgatus.ee, на утро среды под ней подписались более 700 человек. Если до 4 сентября под петицией будет собрана как минимум тысяча подписей, этот вопрос будет принят на обсуждение в Рийгикогу, и, скорее всего, именно так и произойдет. Правительство Эстонии приняло решение о необходимости строительства под Аувере нового завода сланцевого масла Enefit 280 в конце марта. Планируется, что в ходе строительства завод даст в регионе 1000 рабочих мест, в том числе не менее 700 – в Ида-Вирумаа, а в дальнейшем уже сам завод сможет обеспечить работой непосредственно на предприятии и в смежных секторах около 500 человек в течение ближайших 20 лет, пока сланцевое масло будет конкурентоспособным на рынке жидких топлив.

Это решение вызвало много про- тестов общественности, в том числе и среди специалистов: говорилось о том, что конкурентоспособность сланцевого масла крайне низкая, завод может оказаться экономически невыгодным, а количество созданных с его помощью рабочих мест на деле окажется на порядок меньше. Но в Ида-Вирумаа общественных деятелей, выступающих в поддержку завода, значительно больше, в том числе среди них и местные профлидеры.





«Кто эти люди?»

Александр Старцев, руководитель Ида-Вируского отделения Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL), сказал нашему изданию, что, ознакомившись с содержанием «Письма 90», взглянул на подписи инициаторов. «Первая мысль была – кто все эти люди, были ли они хоть раз в Ида-Вирумаа?», – сказал Старцев. Наше издание также изучило список подписавшихся: идавирусцы в нем есть, но их – единицы, и нет никого, кто работал бы в сфере экономики или производства: все подписавшие письмо общественные деятели – люди культуры и искусства.

Александр Старцев: «Рабочие места Ида-Вирумаа нужны именно сегодня, иначе завтра здесь просто не останется людей».



Александр Старцев:

– В том-то и дело, что петицию написали люди, не знакомые детально с тем, как будет работать новый завод, какие меры будут приняты для того, чтобы он минимально загрязнял окружающую среду. Напомню, что первую петицию против строительства завода и вовсе инициировали дети – меня возмущает, что ради этого эксплуатировали детей.

Можно подумать, что мы против чистого воздуха и здоровой экологии! Конечно, нет. Но рабочие места Ида-Вирумаа нужны именно сегодня, иначе завтра здесь просто не останется людей и обсуждать условия справедливого перехода и создание новых рабочих мест будет просто незачем. Не для кого будет создавать. Конечно, обсуждать справедливый переход нужно, и наши профлидеры постоянно участвовали и будут участвовать в подобных обсуждениях, которых в последнее время уже состоялось довольно много. Но потратить на эти обсуждения 125 миллионов евро вместо строительства завода означает просто распылить эти деньги.

Действительно, в некоторых вебинарах по справедливому переходу, которые в последнее время были организованы различными некоммерческими учреждениями, участвовало и наше издание наряду с местными профлидерами – Андреем Зайцевым, представляющим нарвских энергетиков, и Юлией Леонтьевой, руководителем Кохтла-Ярвеского профсоюза химиков.





«Спасать нужно всю Эстонию»

Андрей Зайцев в ходе этих обсуждений сказал, что его изумляет, по- чему речь идет лишь о спасении рабочих мест идавирусцев. «Пока у нас нет другой такой же мощной энергетики, как сланцевая, нужно обсуждать не только спасение Ида-Вирумаа, но и спасение Эстонии», – отметил Зайцев. Юлия Леонтьева подчеркнула, что путь от планов по созданию рабочих мест до их осуществления может быть долгим: к примеру, создание в Ида-Вирумаа промышленных парков, на которые политики возлагали в свое время большие надежды, в итоге не дало региону обещанных нескольких тысяч рабочих мест. Поэтому очевидно, что нужно вначале создать новые рабочие места и только потом закрывать старые.





С обсуждением стратегии запоздали

По мнению Старцева, обсуждение стратегии справедливого перехода для Ида-Вирумаа надо было начинать не сейчас, а давным-давно, как это было сделано в Германии, Чехии, Словении и других странах, где также добывают ископаемое топливо (уголь) и есть проблема со снижением выбросов углекислого газа в атмосферу. «Почему мы только сейчас узнаем, что у Евросоюза, оказывается, есть программа по поддержке справедливого перехода, что можно получить миллионы евро на создание неуглеродной энергетики и новых рабочих мест? Где были наши евродепутаты все это время, о чем они думали?» – размышляет Старцев.

К примеру, год назад Союз ветряных технологий предложил свой вариант решения – строительство под Нарвой большого завода по производству ветрогенераторов, который дал бы региону несколько тысяч рабочих мест для квалифицированных работников и, что не менее важно, частично решил бы проблему с переходом на возобновляемую энергетику: только один ветропарк способен покрыть 4-5 процентов энергопотребления Эстонии, а ветра у нас всегда достаточно. Неудивительно, что идавируские профсоюзы шахтеров и энергетиков поддержали это предложение и подписали с Союзом ветряных технологий соглашение о намерениях. «И все, больше мы об этом предложении не слышали, никто его не обсуждал», – рассказывает Старцев. Поэтому, конечно, обсуждать справедливый переход нужно хотя бы сейчас. Вопрос в том, кто и как должен это делать.

«Очень многие люди сами себя назначают «экспертами», но, конечно, обсуждения должны быть серьезными, в них должны принимать участие как специалисты, так и первые лица государства, потому что сегодня эту тему можно смело назвать те- мой номер один», – считает Александр Старцев.

Ирина ТОКАРЕВА



