Автобусный павильон на Раквере: мэрия готовится оштрафовать фирму-подрядчика

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Нарвитянка Анна позвонила в нашу редакцию с просьбой выяснить, когда будет установлен новый павильон на автобусной остановке по адресу Раквере, 71.

Вот так загадочно выглядит теперь автобусная остановка на Раквере, 71: вместо обещанного павильона две недели назад здесь была установлена эта одинокая опора.

«Больше, чем полгода назад старый навес зачем-то сняли, хотя он был еще в порядке, и оставили нам только скамейку. Теперь ждать автобус в дождливую и ветреную погоду очень неприятно. Обещали было быстро заменить старый навес на новый, но прошло уже полгода - и ничего.

Мы куда только ни звонили! В мэрии вначале обещали, что навес будет в феврале, потом - что в апреле, в мае. Но наша остановка как заколдованная. Пару недель назад пришел работник, провозился полдня, поставил одну стойку для навеса... и ушел, больше мы его не видели. Выясните, пожалуйста, что с этой остановкой не так, почему уже полгода навес нам только обещают?»

Для Анны, как и для многих других жителей микрорайона, особенно пожилых, это вопрос не праздный.

Старший специалист по дорогам нарвской мэрии Тоомас Мяги подтвердил нашему изданию: все верно, павильон для пассажиров, ожидающих автобуса на улице Раквере, был обещан еще зимой. «Так что возмущение горожан я вполне понимаю», - отметил он. Однако до конца мая мэрия ничего не могла предпринять: дело в том, что срок договора с фирмой Viamer Grupp, занимавшейся вторым этапом реконструкции улицы Раквере, истек только 31 мая. А в этот договор как раз и входила установка новых автобусных павильонов: они должны были быть точно такими же, как и автобусные павильоны, установленные в рамках первого этапа реконструкции улицы Раквере.

Тоомас Мяги:

- В целом к качеству работы фирмы-подрядчика у нас претензий нет, все дорожные работы выполнены в соответствии с нормами и в срок. Вернее, намного раньше срока - благодаря теплой зиме и хорошему темпу работы по реконструкции улицы Раквере были закончены еще в декабре. А установку автобусных павильонов фирма поручила субподрядчику, и первоначально фирма-субподрядчик обещала установить павильоны также еще зимой, то есть еще до истечения срока договора. Но затем у нее возникли технические, а потом и финансовые сложности, фирма оказалась на грани банкротства и свое обещание не выполнила. Мэрия со своей стороны постоянно вела переписку с подрядчиком, получала все новые обещания и транслировала их горожанам. Разумеется, мы не предполагали, что все эти обещания так и останутся на бумаге.

Однако до истечения официального срока договора никаких действий, кроме писем и телефонных звонков подрядчику, в мэрии предпринять не могли. Наконец, за две недели до конца мая на объекте появился работник фирмы, начал устанавливать опоры, но выяснилось, что части необходимых материалов и деталей не хватает. После этого представители Viamer Grupp сами связались с мэрией и пообещали, что в течение первой недели июня закупят все необходимое и сами установят павильон. Но и это последнее обещание выполнено не было.

Тоомас Мяги:

- Мы все расстроены. Они сами сообщили нам, что при установке возникла проблема, но они закончат работу в течение первой недели июня. На внутреннем совещании было решено, что мы даем им еще неделю, а затем применим штрафные санкции. Юристы уже подготовили официальное письмо по этому поводу.

Так или иначе, автобусный павильон на Раквере появится обязательно, и ждать его еще несколько месяцев точно не придется, утверждает специалист по дорогам.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА