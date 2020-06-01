Нарвское отделение полиции возглавит Индрек Пюви

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Во время чрезвычайного положения закончился открытый конкурс на должность руководителя Нарвского отделения полиции, по результатам которого 16 ноября на это место заступит нынешний руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

На первом плане - Индрек Пюви

Подполковник полиции Сергей Андреев, который руководит Нарвским отделением полиции десять лет, продолжит свою службу в Департаменте полиции и погранохраны.

В конкурсе на должность руководителя Нарвского отделения полиции участие приняло 11 человек, лучшей оказалась кандидатура подполковника полиции Индрека Пюви. Как сказал Идаский префект Тарво Крууп, шестилетняя работа Индрека Пюви во главе бюро пограничной охраны подтвердила его способности руководителя и компетентность в сфере безопасности.

«Работая в бюро погранохраны, он достиг немалого, что стало возможным благодаря его основанного на ценностях стиля руководства, а также благодаря сильной командной работе», – сказал Тарво Крууп.

По словам Индрека Пюви, безопасность можно создать только в сотрудничестве с населением. «Своей важнейшей задачей я вижу формирование у всей команды мышления, направленного на поиск решений. Уверен, что вместе с профессиональной командой Нарвского отделения полиции мы будем надежными партнерами местным жителям и другим организациям», – сказал он.

Индрек Пюви окончил колледж погранохраны Академии внутренней защиты, Высшую школу обороны Финляндии, а также получил в Таллиннском университете магистерскую степень по специальности «организационная культура».

Он начал службу в 1994 году в учебном центре погранохраны в Нарва-Йыэсуу, занимал различные должности, а с февраля 2014 года возглавляет бюро погранохраны Идаской префектуры. Он неоднократно поощрялся наградами, в том числе золотым знаком отличия Cеверо-Восточного региона погранохраны и знаком отличия Идаской префектуры.

В начале июня Идаская префектура объявила конкурс на поиск нового руководителя бюро пограничной охраны. Ознакомиться с предложением работы можно здесь, посмотреть рекрутинговое видео можно здесь.