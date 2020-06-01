Нарвские депутаты хотят сохранить две муниципальных гимназии

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В Нарве прошло обсуждение изменений в договоре о строительстве в городе государственной гимназии. Министерство образования и науки планирует построить две таких гимназии, а нарвские депутаты горсобрания хотят сохранить еще как минимум две муниципальных гимназии.

Эскиз здания будущей гимназии

По плану Министерства образования и науки в Нарве к 1 сентября 2023 года должны быть построены две государственные гимназии, рассчитанные на 720 учеников, сообщила "Актуальная камера". Но, по данным депутатов, в городе к моменту их открытия будет лишь чуть более 600 учеников, причем части из них город собирается предложить вариант муниципальной гимназии.

"Дети должны выбирать, в какую школу идти. По предлагаемому договору будет три выбора. То есть это эстоноязычная гимназия, госгимназия с обучением 60/40 и муниципальная школа, в которой также будут преподавать по системе 60/40. Я считаю, что это превосходный выбор", – убеждена председатель горсобрания Нарвы Ирина Янович.

Министерство, однако, не видит в этом проблемы. Как отметил руководитель отдела госимущества Министерства образования и науки Индрек Рийсаар, та же ситуация сложилась в Тарту, где есть и государственная и муниципальная гимназии.

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"По нашим прогнозам, к 2032 году детей будет не хватать. До тех пор мы должны обеспечить всем ученикам современные условия для учебы. Естественно, мы должны принимать во внимание, что количество учеников сократится, но мы учли это. В строительных проектах нарвских госгимназий очень гибкая функциональная организация, и мы можем в будущем перераспределять и изменять помещения", – рассказал Рийсаар.

По мнению оппозиционного депутата Нарвского горсобрания Катри Райк, дискуссия о гимназиях носит в большей степени политический характер. Она считает, что участников больше волнуют места директоров школ, а не мнение будущих гимназистов.

"Я переживаю, что не задали эти вопросы ученикам сегодняшним и их родителям. Мы просто решаем какой-то политический вопрос. Несколько людей, лидеры высказывают свои мнения и на основании этого мы принимаем какие-то решения", – заявила Райк.

В город остро стоит и вопрос, связанный с будущим школы для взрослых. Министерство думает возложить ее функции на Центр профессионального обучения. Город же хотел бы сохранить эту школу. Горсобрание обсудит этот вопрос осенью.