Открыта регистрация в клубы эстонского языка и культуры

Дата публикации: Сегодня, 16:12 Просмотрено: 96

Это проект по развитию разговорных навыков для поддержания уровня эстонского языка и знакомства с культурой Эстонии. В жизни это не всегда получается из-за объективных причин, например - отсутствие времени и носителей языка. Эти проблемы будут решены в клубах.

Их цели - общение и знакомство с культурой Эстонии. В программу входит как неформальное общение в классе (с кофе-паузой) так и экскурсии, выставки, театры и музеи. "Изюминкой" будут гости клубов. Принять участие в деятельности клубов могут взрослые (начиная с 18 лет), имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2, С1 или диплом от Integratsiooni SA. Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase. Членом клуба может стать только тот, кто ещё ни разу не принимал участие в нём.

Клубы бесплатны. Регистрация и расписание здесь - https://www.atlasnet.ee/klubid Атмосфера клубов. Как это было в 2017-2019 - https://www.youtube.com/watch?v=chAUU_DDTkI

Клубы эстонского языка и культуры в Таллиннe и Нарвe (2020 - 2022) организует Atlasnet MTÜ. Фонд Интеграции поддерживает организацию клубов из средств проекта Европейского социального фонда ESF “Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии”. До конца 2022 года по этому проекту в Таллинне и Нарве откроются 20 клубов.