Энергоснабжение: шок после отключения кабеля из Швеции проходит

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В воскресенье, 10 июня, вышел из строя электрический кабель, соединяющий Швецию и Литву и подающий электроэнергию во все страны Балтии из Северной Европы, что стало причиной возникновения кризисной ситуации.

Эстония, можно сказать, легко отделалась – у нас «всего лишь» в 6-9 раз взлетели цены на электроэнергию: в течение восьми часов они держались на уровне 200-250 евро за мегаватт/час. Больше пострадала Латвия, половина страны на некоторое время была обесточена.

По словам лидера профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, такая ситуация прогнозировалась, причины возможной нехватки электроэнергии были изложены на правительственном уровне, вплоть до премьер-министра. Но понимания нарвские энергетики не нашли. Государственная власть решила, что проще покупать дешевую электроэнергию с гидростанций Северной Европы, чем содержать собственную энергетику.

Нынешнюю ситуацию Зайцев назвал «образцово-показательной» - отключение кабеля происходит моментально, а для того, чтобы запустить энергоблок Нарвских электростанций нужны как минимум сутки. Нынешнюю ситуацию спасло то, что второй, более мощный кабель Estlink-2 не отключался, а 5 и 8 блоки станции Аувере работают, и их силами сумели «заткнуть дыру». Запуск дополнительных блоков Балтийской электростанции не удался по техническим причинам.

Как показала и ситуация с короновирусом, "большая Европа" не особо спешить помогать бедствующим соседям. Такой же сценарий вполне может распространяться и на рынок энергетики.

Ситуация с «шоковой» дороговизной электроэнергии уже начала выравниваться и, по прогнозам, завтра один мегаватт/час будет стоить порядка 40 евро.

Виталий ШКОЛА