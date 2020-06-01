У нврвских гимназистов-выпускников - 59 медалей

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В этом году в Нарве с золотой медалью оканчивают школу 37 гимназистов, с серебряной — 22 человека. С медалью гимназию покинет каждый шестой абитуриент. По сравнению с прошлым учебным годом медалистов стало на 10 больше.

По общему количеству медалей, как и год назад, лидирует Языковой лицей - на счету выпускников этой школы 11 золотых и 4 серебряные награды, сообщили в среду корреспонденту ERR в городской службе образования.

Всего в этом году нарвские общеобразовательные средние школы оканчивают 348 человек.