У нврвских гимназистов-выпускников - 59 медалей

Город / В центре вниманияУ нврвских гимназистов-выпускников - 59 медалей
Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 51
В этом году в Нарве с золотой медалью оканчивают школу 37 гимназистов, с серебряной — 22 человека. С медалью гимназию покинет каждый шестой абитуриент. По сравнению с прошлым учебным годом медалистов стало на 10 больше.
По общему количеству медалей, как и год назад, лидирует Языковой лицей - на счету выпускников этой школы 11 золотых и 4 серебряные награды, сообщили в среду корреспонденту ERR в городской службе образования.
Всего в этом году нарвские общеобразовательные средние школы оканчивают 348 человек.