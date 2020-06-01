Здание Нарвской горуправы опоясали строительные леса

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Реновация фасадов добралась и до административного центра Нарвы.



Вплоть доначала декабря здания 1,3,5 на Петровской площади (горсобрание, департамент городского хозяйства, горуправа) будут находиться в состоянии ремонта.

В последнее время нельзя было не заметить, что здания Пеэтри под номером 1,3, 5 задуманные как нарядные и респектабельные, начали, мягко говоря, сдавать свои позиции. Выходящий на Петровскую площадь фасад стал покрываться проплешинами, кое-где обсыпалась штукатурка. А со стороны внутреннего двора — вообще беда: уже довольно продолжительное время балконы находятся в аварийном состоянии.

О необходимости привести здания городского управления в подобающий вид говорилось еще до коронакризиса, ухудшение экономической ситуации, как видим, на эти планы не повлияло. Мэр Нарвы Алексей Евграфов говорит, что кроме основной цели у этой реновации есть еще и вполне конкретная задача.

- В Нарве существует программа «Украсим родной город» для квартирных товариществ, в связи с которой мы постоянно общаемся с товариществами, настраивая их на то, чтобы они приводили свой дом в порядок. И при этом ничего не делаем со своим фасадом, получается как-то лицемерно. Убеждая депутатов в необходимости ремонта, я хотел, чтобы горуправление было в нашей программе примером для других. Это своего рода сигнал нарвским КТ: поддержите нас своими действиями, а мы поддержим вас финансово.

«И, если охватить взглядом весь город, можно заметить, что реноваций проводится в Нарве уже немало», - считает он.

Подряд на реновацию зданий горуправления получила фирма Viking Art OÜ, зарегистрированная в Таллинне. Работы по проекту начались на прошлой неделе и должны завершиться к 4 декабря текущего года. Стоимость договора – 393 372 евро.

Сейчас леса установлены вокруг Пеэтри, 5, и сориентироваться, куда направляться, желающим попасть в мэрию затруднительно. Но, обещает Алексей Евграфов, вскоре здесь должны появиться указатели, эта обязанность возложена на фирму - подрядчика.

В целом же заказчик рассчитывает, что его партнер сумеет продемонстрировать высокую культуру производства, и столь масштабное строительство не испортит вида центральной площади Нарвы.

Татьяна Завьялова

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