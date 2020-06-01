Есть ли женщине место в армии? Однозначно: да!

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В Эстонии все больше молодых женщин интересуются срочной службой и работой в сфере государственной обороны.

Министерство обороны, в свою очередь, тоже заинтересовано в притоке в армию мотивированных молодых людей с различным образованием.

В год около 100 девушек добровольно отправляются на срочную службу, это составляет примерно 5% от всех призывников. С апреля 2013 года женщины добровольно, наравне с мужчинами имеют право поступить на военную службу (до этого года закон рассматривал в качестве военнослужащего только мужчин). С тех пор число девушек, приходящих на срочную службу, постоянно растет. После её прохождения часть девушек решает связать свою судьбу с оборонными силами Эстонии. Заметим, что для этого необходимо отслужить не 8, а 11 месяцев. На сегодня в армии числится 330 женщин, что составляет примерно 10% от всего состава Сил обороны. Они служат на разных должностях – от водителей до медиков.

Советник отдела воинской службы министерства обороны Андрес Сиплане в эфире «Радио 4» рассказал, что многие женщины очень мотивированы к службе, хорошо себя показывают и зачастую становятся командирами. Сиплане отметил, что в Эстонии существует ограниченный людской ресурс, «талантов не хватает», поэтому Силы обороны заинтересованы в том, чтобы молодые женщины в возрасте от 18 до 27 лет приходили попробовать себя в армейской службе. Для привлечения внимания потенциальных служащих Министерство обороны организует информационные дни. В начале года они прошли в Таллинне, Тарту и Пярну, в них приняли участие около 200 женщин. В условиях распространения коронавируса информационные дни для жительниц Ида-Вирумаа были перенесены в интернет – прямые трансляции состоялись 25 и 26 мая, их посетило также около 200 человек, говорится в сообщении Минобороны



Можно отказаться

Веб-семинары прошли на эстонском и русском языках, на них женщинам рассказали о том, как подготовиться к срочной службе и какие карьерные возможности в Силах обороны для них открываются после её прохождения. Своим опытом поделились и уже прошедшие службу женщины.

Так, например, старший сержант Екатерина Шавкун, ныне начальник склада при мастерской бронированной техники, рассказала, что срочная служба, пройденная в 2016-2017 годах, помогла ей обрести хорошую форму, полюбить спортивный стиль жизни и научила управлять людьми и процессами. Отметила она и то, что за 11 месяцев службы она овладела разговорным эстонским языком, сдала язык на категорию С1 и дописала диплом.

Екатерина Шавкун:

- Пойти на срочную службу – это серьезное решение. Но у девушки есть возможность в течение 90 дней после призыва решить, надо ли это ей, и отказаться от прохождения службы в случае сомнений. И это – тоже нормально. Такой опыт подходит не всем.

Девушки, принявшие участие в информационных днях, интересовались тем, как справляться со срочной службой или работой в армии с учетом женских физиологических особенностей, как для женщин-срочников решаются вопросы ночевок, какие имеются возможности для гигиены, делаются ли исключения для вегетарианцев и как часто позволяется общаться с семьей и друзьями. Прозвучали также вопросы и о том, можно ли на службе фотографироваться и снимать для своих социальных сетей и блогов.





Коэффициент 1,3

Екатерина Риккас, главный специалист Таллиннского департамента оборонных ресурсов, в своем выступлении перечислила «плюсы», которые дает служба в силах обороны. Среди них – хорошая физическая форма, медицинское страхование, отпуск (10-15 дней), для военнослужащего сохраняется место работы или учебы, приостанавливается возврат учебного займа, а проценты по нему оплачивает государство. Не стоит забывать, что служащий срочной службы не только состоит на полном обеспечении, но и получает ежемесячное пособие (100- 200 евро), а также пособие на ребенка военнослужащего (300 евро), если тот имеется.

Если говорить о карьерных возможностях в Силах обороны, то не стоит забывать, что в армии должности, равные гражданским, оплачиваются исходя из коэффициента 1,3. То есть зарплаты в армии выше, чем на «гражданке». По сообщению советника Сиплане, в нынешнее кризисное время многие «срочники» выказывают желание остаться на службе. Из минусов службы можно назвать обязанность женщины-резервиста наравне с мужчинами время от времени принимать участие в резервистских учениях (до наступления возраста 60 лет). Если оба родителя военнообязанные и в семье растет маленький ребёнок, то один из родителей освобождается от резервных сборов.

Станет ли срочная служба в Эстонии обязанностью для девушек, как это заведено, например, в Израиле? Речь пока об этом не идет, но нехватка людских ресурсов, а также современные условия службы вполне могут привести законодателей к такому решению, почему нет?

Софья Боборенко

Более подробную информацию смотрите на www.kra.ee www.kaitsevaeteenistus.ee

Ознакомиться с веб- семинаром, прошедшим 26 мая (на русском языке), можно в Фейсбуке на страничке Naised riigikaitses, «Женщины в Гособороне». https://www.fb.com/NaisedRiigikaitses/videos/1640170189491870/.