Нарва поборется за деньги на реновацию спортивных объектов

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Департамент развития и экономики Нарвы в сотрудничестве с Отделом культуры и Департаментом городского хозяйства подготовили два проекта, согласно которым город будет ходатайствовать о получении субсидий из европейских фондов на реновацию двух спортивных объектов – спортшколы «Энергия» и спортивного зала нынешней Кесклиннаской гимназии.

Один из возможных объектов - спортзал Кесклиннаской гимназии





Хотелось бы сэкономить

Выбор этих объектов пояснил мэр города А. Евграфов:

– Мы уже вложили довольно большие средства в спортивную школу «Энергетик», сделав там ремонт боксерского зала и раздевалок, заменив окна. Если удастся получить субсидию, то эти средства будут направлены на крышу и фасад здания, что также необходимо ремонтировать. Что касается спортивного зала в нынешней Кесклиннаской гимназии, то, согласно договоренности о реновации здания основной школы, на местное самоуправление и так ложится обязанность по реконструкции спортзала, государство дает деньги только на спортзал в здании госгимназии (речь идет о двух разных объектах с разными источниками финансирования – ред.). В случае получения субсидии городу удалось бы сэкономить.





Хотя бы один объект

Как рассказала директор Департамента городского хозяйства Е. Скулачева, максимальный размер возможной субсидии составляет 630 000 евро для «Энергетика» и 273 000 евро для гимназии. При этом самофинансирование города должно составлять 30% от акцептированных расходов. В случае одобрения какого-то из проектов городские власти возьмут кредит на его осуществление.

Как пояснил директор Департамента развития и экономики Ю. Сайя, рассчитывать на победу сразу двух проектов было бы слишком оптимистично.

– Не было ещё такого, чтобы мы подавали в меру ходатайства на два объекта и оба получали финансирование. В лучшем случае следует рассчитывать на одобрение только одного проекта, так как обычно средства распределяются (по одному объекту) между всеми самоуправлениями по стране, это считается хорошим решением. Но общая сумма выделяемых средств в этот раз большая – 10 миллионов евро, - уточняет Сайя.

Действия по проектам планируется осуществить в период 2021–2022 годов. Для участия в первом туре меры «Развитие энергоэффективности и использования восстанавливающей энергии в зданиях публичного сектора» Государственной бюджетной стратегии 2020–2023 необходимо получить одобрение Нарвского городского собрания до 17 июня этого года. Решение о выделении субсидии станет известно примерно в конце августа.

Софья Боборенко