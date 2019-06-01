На Липовке можно купаться!

Дата публикации: Вчера, 16:25 Просмотрено: 187

Департамент здоровья после проверки проб воды установил, что вода в Липовой ямке (Йоаорг) стала намного чище, чем было раньше и отвечает всем требованиям. Водоем очистился после того, как была сделана протока от русла реки Нарва. Официально пляж открыт с 5 июня.

С 5 июня по 31 августа для обеспечения безопасности посетителей пляжа и купающихся и оказания первой медицинской помощи на пляже ежедневно с 10:00 до 22:00 дежурят спасатели.

Департамент городского хозяйства просит соблюдать основные правила посещения пляжа Йоаорг. Информация о правилах расположена на стендах возле пляжа.

ERR