Экономический кризис: как подготовиться к самому страшному?

Дата публикации: Сегодня, 13:21 Просмотрено: 45

Аналитики на редкость единодушны в своих прогнозах — призывают активно готовиться к жесткому падению экономики осенью-зимой и очень медленному восстановлению в 2021 году. Банк Эстонии прогнозирует падение на 6–14 %, что сильно напоминает ситуацию в 2008–2009 годах, когда реальный ВВП упал на 4,2 % и 14,1 % соответственно. Думаю, многие помнят, чем это обернулось для страны: высокой безработицей, принудительными продажами жилья и волной банкротств малого и среднего бизнеса. К похожему сценарию стоит готовиться и сейчас.

Кто пострадает сильнее всего?

В первый год предыдущего кризиса тяжелее всех пришлось сферам развлечений и отдыха. Если в 2008 году общий экономический спад составил примерно 5 %, то в сфере развлечений добавленная стоимость, то есть сумма заработной платы и прибыли, сократилась на четверть. Аналогичной была ситуация в области оптовой и розничной торговли — падение на 15 % в первый год кризиса и еще на 20 % во второй год. Нынешняя пандемия нанесла удар по тем же самым отраслям, и чем медленнее будет восстанавливаться уверенность потребителей, тем глубже окажется падение.

Второй большой группой пострадавших в 2008–2009 годах стали отрасли, зависящие от цен на энергоносители: горнодобывающая и энергетическая. На данный момент о сокращениях уже объявили VKG и „Eesti Energia”, и вряд ли этим ограничится.

Однако в области информации и коммуникации, например, влияние экономического кризиса практически отсутствовало. На данный момент в этом секторе дела тоже идут неплохо.





Как подготовиться к кризису?

Даже если вы не работаете в индустрии отдыха и развлечений, торговли и общественного питания, разумно было бы подстелить соломки:

1. Создать ”подушку безопасности”

Вашим приоритетом должно стать увеличение накоплений на ”черный день”. Если размер ”подушки” не покрывает расходы в размере хотя бы шести месяцев жизни без какого-либо дохода, то сейчас не время для крупных покупок, инвестиций, поездок в отпуск. Любые свободные деньги надо направить на создание финансового буфера, успеть отложить по максимуму.

2. Начать экономить немедленно

Анализ бюджета поможет понять, какие статьи расходов вы можете урезать сразу, чтобы увеличить свою ”подушку безопасности”. Отказ от второй машины, дорогого абонемента в спортзал или нового смартфона не сильно повлияет на качество жизни, но экономия получится существенная (особенно, если посчитать сумму за год). От более мелких необязательных трат, например, такси и ресторанов, необходимо избавиться в первую очередь.

3. Изучить рынок труда

Чтобы потеря работы не застала вас врасплох, надо прощупать почву заранее. Разумеется, выбор вакансий сейчас меньше, чем пару месяцев назад, но это прекрасный стимул посмотреть, в каких именно областях ваши навыки могут быть востребованы. Если вы в последние несколько лет не меняли работу, то необходимо тщательно разобраться, какие качества и опыт требуются работодателям на данный момент. Рынок труда очень динамичен и требования растут, меняются. Может быть, вам потребуется дополнительное обучение, сейчас самое время для подготовки.





Как себя вести во время кризиса?

Если случилось страшное и работу вы потеряли, или вам значительно урезали зарплату, то важно не терять времени и сразу же провести личный финансовый аудит, чтобы не угодить в долговую яму. Необходимо составить список всех своих обязательств: жилищный кредит, автолизинг, кредитные карты, рассрочки, любые другие долги.

Затем расставить в приоритетном порядке от самого необходимого до тех обязательств, от которых можно избавиться немедленно. Например, жилье совершенно необходимо, а вот от автомобиля городскому жителю можно отказаться. Кредитные карты, рассрочки и другие долги имеет смысл рефинансировать в один кредит в своем банке. Как правило, в таком случае банк предлагает более низкий процент и увеличивает срок возврата.

Если ситуация настолько критическая, что даже выплата жилищного кредита становится не по силам, надо немедленно связаться с банком еще до возникновения задолженности. Банк идет навстречу добросовестным клиентам. Всегда выгоднее предоставить кредитный отпуск, чем заниматься принудительной продажей имущества должника.

Банки дают отпуск не только по процентам, как это было во времена кризиса 2008–2009 годов, но и на основную часть тоже. Платы за изменение договора при этом нет, процент не повышают, а срок возврата увеличивают на размер предоставленного отпуска.

Не стоит стесняться просить помощи. Встаньте на учет в Кассу по безработице для получения пособия и сохранения медицинской страховки, обратитесь в муниципальные органы по месту жительства. Местные самоуправления оказывают определенную помощь в оплате счетов за квартиру. Продуктовый банк готов обеспечить нуждающихся едой.





Куда кризис нас приведет?

Кризис — это не только трудное время, но и пора перемен и возможностей. Экономика и жизнь всегда меняются под воздействием негативных событий. Прошлый кризис подарил нам рекордно низкий Euribor, нетерпимость к зарплатам в конверте, рост производств с высокой добавочной стоимостью. Эстония вышла из рецессии быстро и достойно. Что будет в этот раз?

Безусловно, будем наблюдать ”переезд” бизнесов в онлайн, автоматизацию рабочих процессов, уменьшение потребности в неквалифицированном труде, гибкие рабочие

графики и рост неполной трудовой занятости. Новой нормой будет работа в нескольких местах и свой небольшой бизнес.





В потребителях снова проснется чувство патриотизма, популярность местной продукции возрастет, что даст толчок развитию предпринимательства. Мы снова станем сильнее и изобретательнее.

"Эстонский экспресс" — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Ekspress Meedia. Цена одного экземпляра — 1,49 евро.





Источник: rus.delfi.ee





Коронавирус SARS-CoV-2

Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.

Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!