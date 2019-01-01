На балконе можно жарить на мангале

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Газовые и электрические грили можно использовать везде - на балконе, на террасе, на крыше.

Об этом инспектор Северо-Эстонского спасательного центра Юрий Маринец сказал в программе "Кофе+" на ETV+. "У нас же есть газовые плиты в Мустамяэ, например. Прежде, чем установить, надо прочитать инструкцию, может в каком-то конкретном случае газовый мангал ставить на балкон и нельзя, - сказал он. - При приготовлении гриля на балконе главное - соседи. Вы будете жарить мясо, а соседи будут завидовать и звонить в 112. Мы приедем, разберемся, но в данном случае нарушения нет".

В отношении разведения костра существуют определенные правила, касающиеся того, на каком расстоянии от домов и деревьев его можно разводить. По правилам, огонь можно разводить в 8 метрах от деревьев, а если костер большой, то на расстоянии 15 метров. Скорость ветра для разжигания костра должна быть 5,4 м.

Информацию о правилах разведения костра можно получить по телефону 1524.

"Мой совет, не делайте так, чтобы вам было потом неудобно. Не надо разводить костер так, чтобы обгорели листья деревьев. Пусть костер будет маленьким", - сказал Маринец.

По словам инспектора, купольный гриль следует разводить в 5 метрах от дома, деревьев. "Опасность может быть в том, что из-под снятой крышки полетят искры. И не надо складывать горячие угли в пакет и в мусорный бак", - добавил он.

Маринец напомнил, что при разведении костра рядом должен быть огнетушитель или вода, огонь всегда должен быть под присмотром. "Часто пожары случаются из-за того, что кто-то отвлекся, чтобы сходить взять пиво, в это время ребенок подошел и обжегся, искры разлетелись и что-нибудь загорелось", - пояснил спасатель.

Костер на Иванову ночь на природе лучше разводить в специально отведенных для этого общественных местах RMK. "Если все места для гриля заняты, а костер развести очень хочется, то надо сделать так, чтобы для него было достаточное основание - откопать вокруг мох примерно на метр. После праздника лучше выкопать яму, туда ссыпать угли, залить их водой, засыпать землей, утоптать и сверху уложить обратно дерн", - сказал Юрий Маринец.

В Этом году Спасательный департамент предлагает жителям Эстонии зарегистрировать костры на Иванову ночь и стать "смотрителем" костра. "В таком случае, если вдруг позвонят соседи, то спасатели свяжутся со смотрителем, спросят о наличии средств для тушения, контроле за огнем. Это в определенном смысле экономит время спасателей и дисциплинирует людей", - добавил он.

Источник: rus.err.ee