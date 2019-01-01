За сутки в Эстонии прибавился один положительный тест на коронавирус

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За последние сутки в Эстонии проанализировали 553 теста на коронавирус, один оказался положительным.

По данным Регистра народонаселения, положительный тест был у жителя Таллинна.

По состоянию на утро 8 июня, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 14 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 69 пациентов с Covid-19. Выздоровели 1683 человек.

Всего в Эстонии было проведено более 90 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 1940 были положительными.