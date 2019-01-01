Предложенный проект кольца опять отложен

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Обсуждение планов о реконструкции трех перекрестков Нарвы откладывается из-за споров по одному из них. Новое решение кругового движения на перекрестке улиц Пушкина-Мальми члены комиссии по градостроительству при горсобрании решили отправить на экспертизу.



Как уже сообщало наше издание, в Нарве планируется перестройка трех перекрестков. И, если предложенные варианты реконструкции перекрестков на улицах Креэнхольми - Йоала и Пушкина - Вайвара (около вокзала) особых споров среди членов различных комиссий и не вызывают, то подготовленный таллиннским проектным бюро K-Projekt проект переделки перекрестка на улицах Пушкина - Мальми вызвал разногласия.

Светофор или круг?

Напомним, что в январе ситуацию с этим перекрестком обсуждали на совместном заседании сразу три комиссии Нарвского городского собрания, которые решили, что нужно заказать два варианта проекта - с кольцом и со светофорами. Однако Нарвская горуправа поручила взвесить оба варианта проектировщику, который выбрал кольцевой перекресток. Проектировщик обосновал свой выбор малым числом автомобилей, которые пересекают этот перекресток. Наблюдения проводились 27 февраля этого года с 12 до13 часов, они показали, что в час перекресток пересекают 793 машины, большинство из которых движутся по ул. Пушкина. По мнению проектировщика, сославшегося на методику Таллиннского технического университета, это слишком мало для решения в пользу светофоров. Светофорное регулирование было бы обоснованно при увеличении движения (по сравнению с сегодняшним) приблизительно в 2,5 раза, считает проектировщик.





Места не хватает

Однако ещё в январе член комиссии по градостроительству В. Лакисов обращал внимание на то, что отвечающее всем дорожным стандартам кольцо в существующий перекресток просто не помещается.

Решая эту проблему, проектировщик предлагает сузить тротуары и отодвинуть от кольца пешеходный переход по нечетной стороне улицы Пушкина, а также сдвинуть в сторону велосипедно-пешеходную дорожку на четной стороне улицы. Само распределительное кольцо спроектировано как переезжаемое (высота бордюра составит всего 3 см), что обеспечит грузовым автомобилям и автобусам достаточное свободное пространство для выполнения поворотов. Для успокоения транспортного движения запланированы также островки безопасности по ул. Пушкина.





Закажут экспертизу

При рассмотрении предложенного проекта в комиссиях горсобрания снова возникли споры, и ряд членов комиссий выступили против проекта. Для того чтобы решить возникшие противоречия, было решено отправить проект на экспертизу, чтобы независимый специалист оценил, правильно ли проектировщик выполнил свою работу.

После проведения экспертизы проект снова будет рассмотрен членами комиссий Нарвского городского собрания.

Софья Боборенко