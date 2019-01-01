Жизнь после 1 июня: пляжи пока пусты, общественные мероприятия организуют с учетом 2+2

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Лето началось с очередных послаблений режима ограничений: с 1 июня открыт пляжный сезон, кинотеатры, допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек. Наше издание выясняло, как это отразится на нашей повседневной жизни.

На Яанову ночь мероприятий не будет

Ограничения, которые сняты, пока никак не отразятся на возможности проведения крупных мероприятий, пояснил нашему изданию заместитель руководителя Отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун.

Поэтому Яанова ночь в Нарве, как и в других самоуправлениях Эстонии, проводиться не будет. 23 июня в самоуправлениях Ида-Вирумаа будет зажжён огонь праздника Voidupuha, и в честь этого в нашем городе тоже пройдут церемониальные мероприятия. Состоится встреча огня Дня победы, праздничным шествием с участием военной техники Кайтселийта огонь будет доставлен до Гарнизонного кладбища, где пройдёт памятная церемония. Дальше огонь последует в Нарва-Йыэсуу.

Разрешение увеличивать число участников мероприятий до 100 человек в июне «не спасает» и проведение футбольных матчей чемпионата Эстонии, которые пока на стадионе «Кренгольм» проходят без болельщиков. Планируемое с 1 июля разрешение проводить открытые спортивные мероприятия с участием до 1000 человек позволит проводить соревнования уже с участием болельщиков: обычно они собирают на стадионе до 500-600 человек.

«Но стоит подчеркнуть: действующее сейчас правило 2+2 распространяется пока и на июль, и на август, и это мы также должны непременно учитывать при проведении мероприятий. По этому поводу мы уже получили от Министерства культуры инструкции, где все четко и подробно расписано», – рассказал Дмитрий Вергун.

Традиционные Дни города, как и было решено еще в марте, планируется провести в августе, но не исключено, что их перенесут даже на сентябрь. «Правительство следит за ситуацией и в соответствии с ней изменяет правовые акты, а мы под них подстраиваемся. Некоторые мероприятия уже проводятся – например, 2 июня состоялся День донора, в Нарве он прошел в ДК «Ругодив» с соблюдением всех необходимых правил, все желающие принять в нем участие могли регистрироваться заранее», – пояснил Вергун.

И все же послабления сделали нашу культурную и спортивную жизнь поярче. Со 2 мая при соблюдении определённых условий были разрешены спортивные тренировки на улицах, с 11 мая были открыты все городские спортивные объекты и площадки, спортшколы могли снова проводить занятия на улице, с 15 мая работает библиотека, сейчас работают все школы и кружки по интересам. Для многих отделений спортшкол – велоспорт, мотоспорт, легкая атлетика, гребля, а также для нарвского КЮМа, где сейчас как раз начинается сезон активной деятельности, смягчения ограничений пришлись очень кстати.

«Дети соскучились по кружкам, читатели – по библиотеке, а горожане – по концертам и мероприятиям. Мы со своей стороны уже распланировали культурную и спортивную программу на ближайшие месяцы, включая осень, с учетом будущих послаблений, но об этом пока рано говорить, поскольку ситуация с коронавирусом еще может меняться», – отметил Вергун.





Концерты и киносеансы возрождаются

Директор ДК «Ругодив» Елена Калядина рассказала, что с 15 июня в ДК начнет работу один из пришкольных лагерей: ребята будут участвовать в различных мастер-классах. В июле запланировано несколько концертов, но, чтобы зрители сидели на правильном расстоянии друг от друга, на них должно присутствовать не более 200 человек – именно столько билетов в кассе «Ругодива» и продадут для обеспечения правил безопасности. «Хорошо, что летом

людям не нужен гардероб, и они не будут толпиться в фойе, а после концертов будут открыты дополнительные двери, чтобы не было скоплений людей и после мероприятия», – пояснила Елена Калядина. Среди запланированных на июль мероприятий – традиционный концерт национально-культурных обществ Нарвы.

Кинотеатр Apollo в нарвском торговом центре Astri откроется, как и другие кинотеатры этой сети, с 5 июня, при этом кинозалы будут заполняться не более, чем на 50%, чтобы соблюдалось правило 2+2, а максимальное число зрителей на одном сеансе не будет превышать 100 человек. Исполнительный директор Apollo в балтийском регионе Кадри Эрм подчеркнула, что на чистоту кинозалов будут обращать еще больше внимания, чем прежде: например, все кресла будут дезинфицироваться после каждого сеанса. Все сотрудники кинотеатров будут работать в масках, но от зрителей ношения масок требовать не будут, однако кинотеатры убедительно просят людей с симптомами болезни не приходить на сеансы.

В Нарва-Йыэсуу с 1 июня официально открылся пляжный сезон. На пляже установлено все необходимое – кабинки для переодевания, скамейки, урны, работает кафе «Меретару». Но людей почти нет – то ли из-за прохладной погоды, то ли из страха перед коронавирусом.

Автобусы 31 маршрута во вторник днем перевозили даже чуть меньше разрешенного числа пассажиров (50 человек). Зато среди немногочисленных отдыхающих города-курорта нами были замечены несколько эстонских семей с детьми, приехавшие отдохнуть в местные спа-отели на несколько дней. Отдыхающие из Хаапсалу и других уголков Эстонии хвалили и погоду, и обслуживание. По их мнению, отдыхать в Нарва-Йыэсуу, да и вообще в Ида-Вирумаа не страшно – это одно из тех мест, где было отмечено крайне мало случаев заражения коронавирусом.

Ирина Токарева