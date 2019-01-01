Дата публикации: Вчера, 14:46 Просмотрено: 112

С июня до середины августа в фойе Нарвского колледжа открыта передвижная выставка Eesti Pank, посвященная столетию денежной системы Эстонии.

"Одной из основных целей деятельности центрального банка всегда было обеспечение покупательной способности денег. Например, на выставке можно сравнить то, что можно было получить за среднюю зарплату в 1930-х годах, с тем, что может позволить себе человек сейчас", - сказала куратор музея Эстонского банка Сийри Риес.

Как это не удивительно, за сто лет многие вещи стали во много раз дешевле, однако некоторые услуги стали дороже.

Выставка представляет собой банковский квартал, где Eesti Pank начинал свою деятельность сто лет назад и работает до сих пор.