Кренгольмский долгострой доживает последние дни?

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Владелица незавершенного строения Калда, 2 обратилась за поддержкой в комиссию Нарвского горсобрания по городскому хозяйству. Елена Вальме поставила вопрос о том, что в Нарве должна быть создана специальная комиссия по работе с владельцами ветхих зданий. Стороны могли бы обсуждать возникшие с этими объектами проблемы и находить компромиссные решения в результате которых Нарва постепенно избавлялась бы от «развалюх».

К обращению в комиссию Елену подтолкнула прежде всего ситуация с ее личным объектом. Как уже писало наше издание, в марте суд первой инстанции оставил без удовлетворения апелляцию Е.Вальме, в которой она ходатайствовала о признании недействительным решения Нарвской гор управы. Этим решением г-же Вальме предписывалось снести здание Калда, 2, собственником которого она является.

Основная коллизия, касающаяся этого объекта, бывшего когда-то детским садом комбината «Кренгольмская мануфактура», затем его учебно-производственным комбинатом, довольно известна. В 1996 году Елена Вальме, вернее, возглавляемая ею фирма, купила у города трехэтажное недостроенное здание на Калда, 2. Согласно договору, заключенному с Нарвским горсобранием, покупательница получила право пользования земельным участком и, при соблюдении необходимых условий, перспективу его приватизации.

Но все оказалось не так просто: земля передавалась ей только «под обслуживание», а здание квалифицировалось далее только как незавершенное строение. Достроить его Елена не смогла, объясняя это сегодня тем, что, не

являясь хозяйкой земельного участка, не видела в этом смысла и не имела возможности. В свою очередь приватизировать участок не получалось – приватизация земли при отсутствии здания, соответствующего условиям Закона о земельной реформе, была невозможна.

Но, тем не менее, согласно Конституции, собственность каждого ее владельца в Эстонии «неприкосновенна и защищена». Очевидно, этот незыблемый принцип позволял Елене надеяться на то, что когда-то с Калда, 2 произойдет нечто полезное и для здания, и для ее хозяйки. Поэтому бороться за свою собственность Елена была готова даже на этапе развязки истории.

Плюс ко всему ей показалось обидным, чем собственница и поделилась с комиссией, что «карательные меры» начались именно с нее. Ведь разваленных зданий, принадлежащих частным владельцам, в списке горуправы – 12. – Вы на мне эксперименты проводите, уважаемые депутаты? – вопрошала владелица Калда, 2.

– Потому что я живу в этом городе и меня легче достать?

И затронула тему возможной компенсации за строение, если она все же его снесет. На мысль об этом, по мнению председателя комиссии Алексея Мяги, Елену Вальме навело обсуждение возможной компенсации владельцу находящегося в центре Нарвы здания Космонауди, 6.

Но, как оказалось, город, видение ситуации которого на заседании представил юрист городской канцелярии Сергей Солодов, сегодня тут уже ни при чем. Если же говорить о делах давно минувших, то уместно вспомнить об обязанности покупателя, указанной в договоре, достроить здание Калда, 2 до 1.02.1999 года. А ещё о том, что по ходатайству Елены Вальме обязанность достроить здание, а также инвестиционные обязательства и требования по созданию рабочих мест тогдашними руководителями города с нее были сняты. Снимались на время кризиса, а получилось – насовсем. Достроить здание было возможно до 14 июля 2017 года, то есть до изменения Закона о земельной реформе, но этого так и не произошло.

С 2017 года события начали складываться совсем не в пользу собственников недостроенных зданий – изменилась статья Закона о земельной реформе, которая давала возможность достроить здание. По новой установке недостроенное и уже имеющее разрушения здание необходимо снести.

Таким образом шансов на получение в собственность участка Калда, 2 Елена Вальме уже не имеет. Горуправа, по словам Сергея Солодова, получила разъяснения от Земельного департамента, в котором содержится однозначный ответ: приватизировать участок на Калда, 2 невозможно. Также отмечено, что город обязан прекратить производство по приватизации и предоставить срок собственнику строения для сноса незавершенного строения.

Теперь, после проведения земельной реформы, судьбу земельного участка Калда, 2 будет решать его собственник – государство. Одним, но не единственным, вариантом может стать передача участка в муниципальную собственность.

Владелице, потерявшей немалые деньги на объекте, который стал всего лишь «неотъемлемой частью» земельного участка, можно посочувствовать. Но обиды здесь неуместны, считает присутствовавший на заседании мэр Алексей Евграфов. Ветхое строение на Калда, 2 попало в зону особого внимания официальных структур потому, что находится на нереформированной земле. Однако постепенно дело в Нарве дойдет и до проблемной недвижимости.

Процесс, собственно говоря, уже пошел: недавно владелец здания Выйду, 17 ликвидировал последний, второй корпус бывшего общежития.

Татьяна Завьялова