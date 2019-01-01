Новая выставка в Нарве: от пульверизатора то суперавтомобиля

Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 526

Начиная с 3 июня в Нарвском замке открыта выставка Эстонского музея

пожарной охраны «Пожарной охране в Эстонии 100», которая посвящена

исполнившейся в сентябре 2019 года 100-летней годовщине пожарной охраны.

Познакомившись с выставкой вы узнаете, что:

- В старые времена самым доступном средством тушения пожара был ручной

пульверизатор

- В 1930 году возник спрос на мотопомпы и в 1937 году Майдлаский завод

металлообработки принял вызов и начал выпуск мотопомп и снабжение ими

пожарные общества.

- 28 августа 1937 года в Таллинне заложили краеугольный камень нового

здания пожарной охраны на улице Рауа, которое построили два года спустя и в

котором также расположилась школа пожарных

- В нынешнее время пожарные автомобили заказывают из-за рубежа, раньше их

изготавливали по большей части в Эстонии

- В 1993 году на базе таллинских пожарных было создано две бригады

неотложной помощи, которые упразднили в 2005 году и которые перешли под

ведомство Таллинской скорой помощи

Выставка будет открыты до 20 сентября.

Ссылка на ее виртуальное открытие на ФБ Нарвского музея

https://www.facebook.com/narvamuuseum/videos/562889881320023/

Эстонский музей пожарной охраны работает с 1974 года. Он находится в

Tаллинне на улице Рауа, в том же здании, где действует главный офис

Спасательного департамента, Кесклиннаская спасательная команда и Северный

спасательный центр.

BNS