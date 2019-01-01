Новая выставка в Нарве: от пульверизатора то суперавтомобиля

Город / ИсторияНовая выставка в Нарве: от пульверизатора то суперавтомобиля
Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 526
Начиная с 3 июня в Нарвском замке открыта выставка Эстонского музея
пожарной охраны «Пожарной охране в Эстонии 100», которая посвящена
исполнившейся в сентябре 2019 года 100-летней годовщине пожарной охраны.
Познакомившись с выставкой вы узнаете, что:
- В старые времена самым доступном средством тушения пожара был ручной
пульверизатор
- В 1930 году возник спрос на мотопомпы и в 1937 году Майдлаский завод
металлообработки принял вызов и начал выпуск мотопомп и снабжение ими
пожарные общества.
- 28 августа 1937 года в Таллинне заложили краеугольный камень нового
здания пожарной охраны на улице Рауа, которое построили два года спустя и в
котором также расположилась школа пожарных
- В нынешнее время пожарные автомобили заказывают из-за рубежа, раньше их
изготавливали по большей части в Эстонии
- В 1993 году на базе таллинских пожарных было создано две бригады
неотложной помощи, которые упразднили в 2005 году и которые перешли под
ведомство Таллинской скорой помощи
Выставка будет открыты до 20 сентября.
Ссылка на ее виртуальное открытие на ФБ Нарвского музея
https://www.facebook.com/narvamuuseum/videos/562889881320023/
Эстонский музей пожарной охраны работает с 1974 года. Он находится в
Tаллинне на улице Рауа, в том же здании, где действует главный офис
Спасательного департамента, Кесклиннаская спасательная команда и Северный
спасательный центр.