Город / В центре вниманияНа фоне Пушкина снимается семейство...
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ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ, НАРВИТЯН, ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
ПРИГЛАШАЕМ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА НА УЛИЦУ ПУШКИНА!
6 ИЮНЯ
с 11.00 до 14.00
ДК «РУГОДИВ»
ОТКРЫВАЕТ
«ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК»!
Предлагаем заглянуть в него на 25-35 минут, сделать необычные фотографии, проверить свои знания поэзии, проявить творческие способности, пообщаться с интересными людьми! Все задания простые и увлекательные, выполняются только по желанию.
Каждый участник получит небольшой подарок на память.
Знаем точно, что «Пушкинский уголок» вдохновит каждого на общение с творчеством поэта.
И еще: в этот раз будет создана праздничная обстановка у памятника поэту. Даже проходя мимо, многим захочется сделать в этот день фотографию на память! Помните, как у Окуджавы: «На фоне Пушкина снимается семейство»?!
6 ИЮНЯ –
НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ ПОЭТОМ!
6 ИЮНЯ
с 11.00 до 14.00
ДК «РУГОДИВ»
ОТКРЫВАЕТ
«ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК»!
Предлагаем заглянуть в него на 25-35 минут, сделать необычные фотографии, проверить свои знания поэзии, проявить творческие способности, пообщаться с интересными людьми! Все задания простые и увлекательные, выполняются только по желанию.
Каждый участник получит небольшой подарок на память.
Знаем точно, что «Пушкинский уголок» вдохновит каждого на общение с творчеством поэта.
И еще: в этот раз будет создана праздничная обстановка у памятника поэту. Даже проходя мимо, многим захочется сделать в этот день фотографию на память! Помните, как у Окуджавы: «На фоне Пушкина снимается семейство»?!
6 ИЮНЯ –
НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ ПОЭТОМ!
Viru Prospekt