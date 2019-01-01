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ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ, НАРВИТЯН, ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ

ПРИГЛАШАЕМ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА НА УЛИЦУ ПУШКИНА!

6 ИЮНЯ

с 11.00 до 14.00

ДК «РУГОДИВ»

ОТКРЫВАЕТ





«ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК»!

Предлагаем заглянуть в него на 25-35 минут, сделать необычные фотографии, проверить свои знания поэзии, проявить творческие способности, пообщаться с интересными людьми! Все задания простые и увлекательные, выполняются только по желанию.

Каждый участник получит небольшой подарок на память.

Знаем точно, что «Пушкинский уголок» вдохновит каждого на общение с творчеством поэта.

И еще: в этот раз будет создана праздничная обстановка у памятника поэту. Даже проходя мимо, многим захочется сделать в этот день фотографию на память! Помните, как у Окуджавы: «На фоне Пушкина снимается семейство»?!

6 ИЮНЯ –

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ ПОЭТОМ!









6 ИЮНЯ

с 11.00 до 14.00

ДК «РУГОДИВ»

ОТКРЫВАЕТ

«ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК»!





Предлагаем заглянуть в него на 25-35 минут, сделать необычные фотографии, проверить свои знания поэзии, проявить творческие способности, пообщаться с интересными людьми! Все задания простые и увлекательные, выполняются только по желанию.

Каждый участник получит небольшой подарок на память.

Знаем точно, что «Пушкинский уголок» вдохновит каждого на общение с творчеством поэта.

И еще: в этот раз будет создана праздничная обстановка у памятника поэту. Даже проходя мимо, многим захочется сделать в этот день фотографию на память! Помните, как у Окуджавы: «На фоне Пушкина снимается семейство»?!

6 ИЮНЯ –

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ ПОЭТОМ!

Viru Prospekt