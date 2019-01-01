На Троицу город организовал бесплатные автобусы до кладбища

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В Святую Троицу, один из важнейших христианских праздников, который нынче выпадает на 7 июня, а также в предшествующую этому дню субботу, 6 июня, автобусы AS Atko Bussiliinid произведут рейсы по маршруту Ледовый холл – Вокзал – Петровская площадь – Энергия – Кангеласте – Раквере 36 - кладбище Рийгикюла.

Время отправления автобусов - в 9:30 и в 10:30.

Обратно автобусы отправятся в 11:30 и в 12:30.

Проезд в автобусах бесплатный.

Дополнительные рейсы у предприятия заказал Департамент городского хозяйства.

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