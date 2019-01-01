В центре Нарвы строят новую внутриквартальную дорогу, за лето в городе появится несколько новых парковок

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Дорожно-строительные работы, начавшиеся пару недель назад в Нарве рядом с бывшим зданием Пенсионного

департамента, в районе улицы Мальми, привлекли внимание наших читателей. Мы выяснили, как долго они будут

продолжаться и где еще нынешним летом будет работать дорожная техника.



Ремонт задержали дожди

Внутриквартальные дороги в районе улицы Мальми полностью реконструируют, пояснил нашему изданию старший

специалист по дорожному движению Нарвской горуправы Тоомас Мяги. То есть речь идет не только о новом асфальте,

но и о поребриках и освещении. Кроме того, на данном участке будут построены три парковки и новые въезд и выезд на улицу Пушкина. Проект реконструкции внутриквартальных дорог на этом участке был готов давно, но только в нынешнем году наконец-то нашлись для этих работ в бюджете средства, отметил специалист.

Первоначально работы планировалось завершить к концу мая, теперь срок их окончания - середина июня, но и он

ориентировочный. Проблемным моментом для проведения этих работ стала пролегающая под землей старая газовая

труба, которая нуждалась в новой изоляции. Повлияли на небольшую задержку и погодные условия, так как сроки

дорожного строительства во многом зависят от погоды, а она нынешней весной не радовала постоянством. «В дождливую погоду делать асфальтовое покрытие нежелательно», - пояснил Мяги. Работы на этом объекте осуществляет фирма

YIT Eesti AS.



Улицы, перекрестки, парковки

Как известно, лето - период активного дорожного строительства. Где и что будут строить в Нарве? К концу июня будет закончена реконструкция оживленной улицы Уускюла Пыйк (находится в районе Ледового холла), где сейчас также ведет работы, укладываясь в график, фирма YIT Eesti AS.

В этом году продолжена реконструкция шоссе Электрияама, работы ведутся фирмой Kohtla Ehitusteenus OÜ, срок выполнения работ 31 мая, то есть уже в конце нынешней недели. На этом объекте укладку нового асфальтового покрытия также пришлось переносить из-за неблагоприятных погодных условий.

Объявлен конкурс госпоставки на строительство двух перекрестков - около вокзала и рядом с офисом «Нарва Веси» между улицами Креэнхольми и Йоала, информация о его результатах будет известна в середине июня, а затем планируется начать строительство. «Мы хотим, чтобы к началу осени оба эти перекрестка были готовы», - отметил Мяги.

Этим летом планируется также строительство двух внутриквартальных парковок - по адресу Креэнхольми, 3В и Таллиннское шоссе, 60, в районе «Шахматного сада». Ведутся также проектные работы по созданию парковки по адресу Раху 32А - рядом с зоной отдыха Akkeküla, и, если все пойдет по плану, к осени она может быть готова. Уже практически завершены работы по строительству внутриквартальной парковки по адресу Таллиннское шоссе 4 D и C. «Там могут припарковаться как люди, приехавшие в детские садики или магазины, так и жители соседних домов. Эти парковки будут бесплатными», - пояснил Мяги.

В рамках смягчения последствий коронакризиса для местных самоуправлений государство выделит Нарве дополнительные средства на ремонт дорог. Куда они могут быть направлены? Пока известно, что часть этих денег могла бы пойти на строительство самого сложного из готовящихся к реконструкции перекрестков - Мальми-Пушкина, где установленное в настоящий момент временное пластиковое кольцо вызывает много нареканий автомобилистов. Однако проект его реконструкции еще будет обсуждаться на городской комиссии по дорогам. «Хотя недовольство людей нынешним перекрестком вполне понятно, после реконструкции он должен

стать удобнее. Подготовленный сейчас проект очень хорошо аргументирован. Проектировщик сделал схемы, подсчитал проходимость кольца после реконструкции. Но все же внешний вид перекрестка в конечном итоге будет определять своим решением комиссия», - пояснил Мяги.

Наша справка

В бюджете Нарвы на 2020 год на ремонт городских дорог и улиц запланировано 1 млн 31 тыс. 902 евро, включающая как городское (627 620 евро с НСО), так и государственное финансирование. В 2020 году на ремонт асфальтного покрытия выделена гораздо большая сумма по сравнению с предыдущими годами. Как поясняет директор департамента городского хозяйства Елена Скулачева, это обусловлено тем, что более результативно выполнять ремонт дорог большими участками, что влечет за собой и увеличение объемов работ и их стоимости.

Ирина ТОКАРЕВА