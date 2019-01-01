Город / Нарва недостроенная Городская программа: для тех, кто в прошлом году ударно реновировался, деньги еще нужно найти
Дата публикации: Вчера, 11:52 Просмотрено: 451
Лето, как все мы хорошо знаем, а с некоторых пор можем в Нарве и наблюдать – сезон реноваций квартирных домов. В последние годы дело дошло уже до фасадов: один за одним в строй становятся нарядные, с иголочки, жилые здания. Правда, строй этот пока довольно немногочисленный. «Бедные мы, не до красот», – частенько можно услышать в Нарве хоть от целого дома, хоть от своего соседа. Но финансовая помощь на это выделялась и раньше, и некоторые нарвские дома умело этими возможностями пользовались. А на днях распространилась вообще бомбическая новость: государство дает на реновацию уже не 28,5 млн евро, а 100 млн.
Две трети нарвских домов находятся за «чертой давности»
В Нарве чуть больше 400 квартирных домов, и, если исходить из года постройки (самым молодым – более 30 лет), две трети из них нуждаются в реновации.
Прибавится ли в Нарве нынешним летом обновленных фасадов? Интерес к такому виду реновации вполне обоснован: если решаются проблемы внутреннего состояния дома, то это польза для его жильцов. А если реновируются фасады – это уже общий успех города и его жителей.
Хотелось бы ответить на заданный вопрос статистикой, но она, очевидно, появится только в конце сезона.
– Даже если квартирное товарищество получило разрешение на строительство, оно может не воспользоваться им нынешним летом. В то же время товарищество, получившее разрешение в прошлом году, именно этим летом может и осуществить свой проект, – поясняет нам заместитель председателя Нарвского горсобрания, руководитель SA Narva Linnaelamu Елена Пахомова.
Выбор сроков строительства зависит, в свою очередь, от решения собрания собственников.
Сейчас в квартирных товариществах активно идут отчетные собрания, в большинстве своем дистанционные. Собственники подводят итоги и планируют дальнейшую жизнь КТ.
– Получаю такие проекты и я, – говорит Елена Пахомова, представляющая город в домах, где имеются муниципальные квартиры. – И вижу, что уменьшения планов по реновации нет нигде. Наоборот, есть установление повышенных ремонтных фондов, где-то уже оформлены и протоколы решений. Жизнь в КТ не остановилась.
Существенную помощь в реализации этих планов квартирным товариществам оказывает город: в Нарве, напомним, действует программа субсидирования Kodulinn Kauniks («Украсим родной город»).
Что еще нужно этим КТ, имеющим право на повышенный процент
субсидирования, чтобы привести наконец свой дом в порядок?
Зависит от сделанных затрат и категории дома
– Мы помогаем КТ, которые улучшают свои дома, но при условии, что будут выполнены все нормы закона, пройдены все определенные городской программой этапы, – отмечает Елена Пахомова.
Ежегодно поддержку от города получают до 35 КТ. Последние годы на эти цели в городском бюджете отводилось порядка 160 тыс. евро ежегодно, выбираются деньги полностью. Размер субсидий, в зависимости от работ, составляет в среднем от 5 до 10 тыс. евро. Самая крупная сумма за время действия программы была выделена КТ Раху 40, обновившему фасад, – 23 тыс. евро.
Величина городской поддержки зависит также от категории дома.
Елена Пахомова. В 2018 г. для увеличения активности товариществ мы несколько изменили порядок субсидирования. Раньше до 30 процентов от суммы затрат на произведенные работы компенсировались всем домам (исключение составляли памятники старины). С позапрошлого года дома старой планировки ( на Кренгольме, на ул. Пушкина, в Старом городе, всего около семи десятков), вывели в отдельную категорию и установили для них повышенный процент. Соответственно, категории теперь 3: обычные дома получают до 30 процентов , старой планировки – до 40, памятники старины – до 50.
Точный процент субсидии устанавливается ежегодно после утверждения бюджета. Максимальную сумму пособия для одного получателя повысили до 40 тыс. евро. То есть тот, кто получил уже, скажем, 20 тысяч евро на ремонт крыши, может ходатайствовать о выделении еще 20 тысяч на другие виды работ.
Самая типичная проблема для нарвских КТ – как отремонтировать дом полностью: многие собственники такие расходы одобрить не готовы. И если говорить о фасадах, некоторое время назад в Нарве преобладала «мода» на ремонт торцевых стен. Это еще один плюс городской программы: делать частичный ремонт она позволяет.
Эти дома радуют теперь своим видом не только своих жителей, но и всех нарвитян.
Надо еще 100 тысяч
После изменения городского порядка, отмечает Елена Пахомова, в Нарве проявились новая тенденция: фасады нарвские КТ стремятся реновировать полностью. В прошлом году, например, городское пространство заметно улучшилось благодаря преображению домов Пушкина, 17 (председатель КТ Елена Монахова), Даумана, 12 (Марина Нильсон), Харидусе, 26 (Алексей Мяги), Рюютли, 6 (Галина Элксниньш), Раху, 40 (Виктор Рогов), Кереса, 8 (руководитель управляющей фирмы Татьяна Попова).
На 2020 год для программы из городского бюджета было выделено 160 тыс. евро, 88 тыс. уже выплачено. Поддержку получили 14 жилых домов, подавшие ходатайства в декабре 2019 года.
– Мы планировали, что за счет дополнительного бюджета в программу удастся направить еще 100 тыс. евро, поскольку на подходе были уже другие ходатаи – Харидусе, 26 , которые, проведя ремонт на 200 тыс. евро, имеют право рассчитывать на 40 тыс. евро. Также крупные субсидии должны получить Кереса, 8, Пушкина, 17. Но в связи с коронакризисом ситуация существенно поменялась, в городском бюджете образовалась «дырка». Июнь покажет, сможем ли мы что-то в программу добавить, – говорит зампредседателя горсобрания.
Попутно Елена Пахомова предупреждает потенциальных ходатаев программы:
– По нашему порядку ремонт в КТ может производить только фирма, зарегистрированная в регистре хозяйственной деятельности.
Если товарищество обратится за получением субсидии, а производившая ремонт фирма окажется незарегистрированной, оно просто потеряет деньги, на которые рассчитывало.
Председателям КТ стоит также обращать серьезное внимание на оформление субсидии: и в прошлом году, и в нынешнем году есть КТ, которым из-за несоблюдения ими условий программы мы вынуждены отказывать.
Были ли в Нарве случаи, когда выделенные городом деньги приходилось забирать у товарищества?
– Одно товарищество пыталось направить субсидию на премию правлению. Но собственники вовремя подняли тревогу, – говорит Елена Пахомова. – Была также ситуация, когда председатель присвоил все средства товарищества, в том числе и полученные в качестве субсидии. Ее финалом стало уголовное дело.
Истории эти разные, но можно сделать для них и общий вывод: собственники всегда должны быть готовыми помочь председателю, но должны быть способны и спросить с него.
Как получить субсидию по городской программе Kodulinn Kauniks?
- Общим собранием принимается решение о проведении работ.
- Заказ строительного проекта.
- Получение разрешения на строительство в отделе надзора Департамента архитектуры и городского планирования.
- Решение общего собрания о финансировании работ.
- Объявление правлением КТ конкурса на выполнение строительных работ ( необходимо не менее 3-х предложений). Выбор стройнадзора.
- По окончании работ – оформление разрешения на эксплуатацию (отдел надзора Департамента архитектуры и городского планирования).
- Подача ходатайства в Департамент городского хозяйства на получение субсидии от города (старший специалист Светлана Никифорова, тел. 35991410).
Квартирные товарищества и дома, получившие субсидию в 2020 году:
KÜ A. Daumani tn 5
KÜ Kangelaste prospekt 43
KÜ Karja tn 5
KÜ Tallinna mnt 61
KÜ Rahu tn 16b
KÜ V. Gerassimovi tn 10
KÜ Haigla tn 10
Haigla tn 16
Kooli põik 2
Kooli põik 2a
Kooli põik 4
Kooli põik 4a
KÜ Rahu tn 34
KÜ Rüütli tn 4.
Татьяна Завьялова