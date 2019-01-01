Городская программа: для тех, кто в прошлом году ударно реновировался, деньги еще нужно найти

Дата публикации: Вчера, 11:52 Просмотрено: 451

Лето, как все мы хорошо знаем, а с некоторых пор можем в Нарве и наблюдать – сезон реноваций квартирных домов. В последние годы дело дошло уже до фасадов: один за одним в строй становятся нарядные, с иголочки, жилые здания. Правда, строй этот пока довольно немногочисленный. «Бедные мы, не до красот», – частенько можно услышать в Нарве хоть от целого дома, хоть от своего соседа. Но финансовая помощь на это выделялась и раньше, и некоторые нарвские дома умело этими возможностями пользовались. А на днях распространилась вообще бомбическая новость: государство дает на реновацию уже не 28,5 млн евро, а 100 млн.

Две трети нарвских домов находятся за «чертой давности»

В Нарве чуть больше 400 квартирных домов, и, если исходить из года постройки (самым молодым – более 30 лет), две трети из них нуждаются в реновации.

Прибавится ли в Нарве нынешним летом обновленных фасадов? Интерес к такому виду реновации вполне обоснован: если решаются проблемы внутреннего состояния дома, то это польза для его жильцов. А если реновируются фасады – это уже общий успех города и его жителей.

Хотелось бы ответить на заданный вопрос статистикой, но она, очевидно, появится только в конце сезона.





– Даже если квартирное товарищество получило разрешение на строительство, оно может не воспользоваться им нынешним летом. В то же время товарищество, получившее разрешение в прошлом году, именно этим летом может и осуществить свой проект, – поясняет нам заместитель председателя Нарвского горсобрания, руководитель SA Narva Linnaelamu Елена Пахомова.

Выбор сроков строительства зависит, в свою очередь, от решения собрания собственников.

Сейчас в квартирных товариществах активно идут отчетные собрания, в большинстве своем дистанционные. Собственники подводят итоги и планируют дальнейшую жизнь КТ.

– Получаю такие проекты и я, – говорит Елена Пахомова, представляющая город в домах, где имеются муниципальные квартиры. – И вижу, что уменьшения планов по реновации нет нигде. Наоборот, есть установление повышенных ремонтных фондов, где-то уже оформлены и протоколы решений. Жизнь в КТ не остановилась.

Существенную помощь в реализации этих планов квартирным товариществам оказывает город: в Нарве, напомним, действует программа субсидирования Kodulinn Kauniks («Украсим родной город»).

Что еще нужно этим КТ, имеющим право на повышенный процент

субсидирования, чтобы привести наконец свой дом в порядок?





Зависит от сделанных затрат и категории дома

– Мы помогаем КТ, которые улучшают свои дома, но при условии, что будут выполнены все нормы закона, пройдены все определенные городской программой этапы, – отмечает Елена Пахомова.