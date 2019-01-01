Государство смягчило условия, скоро прием ходатайств

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В этом году приведение в порядок многоквартирных домов будет поддержано государством суммой 100 млн евро, в которую включено уже ранее объявленное пособие по реконструкции многоквартирных домов в сумме 28,5 млн евро, а также новое пособие, потребность в котором обусловлена чрезвычайной ситуацией.

В этом решении легко считывается желание правительства помочь оздоровлению эстонской экономики через поддержку строительного сектора. В то же время оно работает и на квартирособственников: «Наши дома станут более энергоэффективными и безопасными», – отмечает министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Условия пособия по реконструкции квартирных домов, обусловленные вызванной COVID-19 чрезвычайной ситуацией, в большой степени схожи с условиями прошлогоднего пособия по реконструкции, разъясняет руководитель сферы жилищного хозяйства при Министерстве экономики Регина Вальт, но есть и некоторые изменения. Например, если раньше на помощь государства могли рассчитывать товарищества многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию до 1993 года, то теперь это условие расширено до 2000 года.

В случае крупномасштабных реконструкций максимальная доля пособия в соответствии с регионом ходатайствующего товарищества составляет 30-50 процентов от суммы пригодных к возмещению расходов. Государство покрывает 50 процентов расходов многоквартирных домов, находящихся в тех регионах, где рыночная стоимость недвижимости в предшествующий подаче ходатайства год ниже 500 евро за квадратный метр, – а это как раз наш случай, ситуации в Ида-Вирумаа.

Еще существенное изменение в пользу идавирусцев – в регионе с очень низкой стоимостью недвижимости теперь можно ходатайствовать о пособии и на частичную реконструкцию здания, а пригодные к возмещению расходы покрываются в таком случае в объеме 30 процентов.

В новом варианте у товарищества при подаче ходатайства о финансировании может не быть готового основного проекта реконструкции, достаточно представить предварительный проект.

Квартирные товарищества, которым банк отказывает в займе или предлагает его по значительно более невыгодным условиям по сравнению с рыночными, могут ходатайствовать о региональном займе для квартирных товариществ в KredEx.

Как сообщил нашему изданию бывший главный архитектор Нарвы, ныне советник Министерства экономики и коммуникаций Иван Сергеев, прием ходатайств о пособии по реконструкции многоквартирных домов будет проходить в 2 тура. Первый тур пройдет в обычном режиме, требования к представляемым проектам в этом случае не изменились (полная реконструкция с мерами по энерго­сбережению и пр.), объем финансирования здесь – 28,5 млн евро.





Иван Сергеев:



Чем скорее будут проведены собрания КТ и подготовлены проекты, тем лучше будет общий результат.

– Я знаю, что к такой реконструкции в Нарве готовились пара домов, но подать заявки в прошлый конкурсный период они не успели. Этот тур стартует 11июня, – поясняет советник министерства.

Дата объявления второго тура, обусловленного чрезвычайной ситуацией (поддерживаются как полная, так и частичная реновация, общая сумма 71 млн евро), пока не известна. О его начале будет объявлено на сайте KredEx.

– Вероятно, это произойдет в течение лета, - говорит Иван Сергеев.

Решения об удовлетворении ходатайств должны быть приняты до конца 2020 года.

От редакции. Наше издание в скором времени вернется к этой теме, следите за информацией.

Татьяна Завьялова