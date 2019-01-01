Дом купца Шибалова готовится начать третью жизнь

К Яанову дню планирует закончить реновацию фасада своего дома квартирное товарищество Vestervalli 11. Дома по нарвским меркам во многих отношениях особенного. Намерениям собственников не помешала ситуация, связанная с коронавирусом. Напротив, именно сейчас и было правильным этим заняться – считает председатель КТ.

Тийя Выхма, много времени посвятившая выяснению истории дома, говорит, что военнопленные разных национальностей, занимавшиеся его восстановлением, оставили в нем частичку своей родины: каждая из сторон фасада имеет свои особые черты.

Фото: Татьяна Завьялова

Вестервалли, 11 по количеству собственников – дом небольшой, здесь их 17. По размерам же вполне солидный: 3 этажа, более 730 кв. м полезной площади. Объемным это здание лучше всего смотрится в подвальном помещении и на чердаке. Вестервалли, 11 в конце позапрошлого века построил нарвский купец Максим Шибалов. Коммерсант, как бы мы назвали его сейчас, позаботился не только об удобстве для своей семьи, но и о дополнительных возможностях для своего торгового дела.

В одном из подвальных помещений у Шибаловых находилась прачечная – со встроенным баком для кипячения белья; в здании, построенном в 1886 году, были водопровод и канализация! Фрагменты этого технического прогресса можно наблюдать и сегодня. Несколько отсеков использовались в доме в качестве складских помещений. Подвальный этаж настолько просторный, что в годы холодной войны решением городских властей здесь было оборудовано бомбоубежище. Входной люк соорудили рядом со зданием, он сохранился до наших времен.

С видом на церковь

Что же касается жилой части дома – прелесть давно минувшего времени присутствует здесь благодаря лестницам, а также широким и длинным, по тогдашней моде, коридорам, благодаря балконам в стиле югенд. А вот квартиры – это уже продукт великого расселения в советскую эпоху. В доме три 3-комнатные квартиры, остальные – 1-комнатные. Самая большая 72 кв.м, самая маленькая – 26.

Кажется, добавь ко всему этому звуки граммофона, и можно снимать кино про жизнь людей, которым повезло в 50-е годы прошлого века больше других: дом по факту был элитный. Изрядно пострадавший во время войны, он был восстановлен в 1951 году, лишился одного выступа, зато вырос еще на 1 этаж. Одним из первых жильцов будто бы нового дома стал председатель гор­исполкома Нарвы. Своими путями попадали сюда и люди «из народа», безмерно ценившие свою жилплощадь, хотя иногда это и был 31 метр на 4-х человек.

Таким вот образом за Вестервалли, 11 закрепился год рождения 1951-й. Для старожилов дома совершенно очевидно, что его история куда более давняя. В связи с чем лет десять назад председатель КТ Тийя Выхма обратилась в республиканский Департамент охраны памятников старины с ходатайством о присвоении дому статуса памятника старины. Но департамент счел, что Вестервалли, 11 подвергся слишком большим перестройкам.

Оставим за кадром несколько частных историй, рассказанных автору этих строк жительницами, въехавшими сюда в 1960 и 1975 годах: бушевали в этих стенах страсти немалые, однако волнуют сегодня, похоже, только самих рассказчиков. Но один очень важный момент общей истории дома стоит упомянуть: он располагался рядом с церковью св. Петра. Рядом с храмом, средства на который собирали всем миром. Войну церковь не пережила, а ее останки использованы при строительстве Нарвского железнодорожного вокзала. Вот эту потерю осознают все патриоты дома.





Последний ремонт – 40 лет назад

Сегодня на Вестервалли, 11 живут обычные горожане, первый и частично второй этаж занимают фирмы. Последний капитальный ремонт в доме был сделан в 80-м году. В 2009 году стараниями квартирного товарищества здание получило новую крышу.

Уже более 15 лет возглавляющая КТ Тийя Выхма замечает, что их крыша – самая дешевая в городе, хотя площадь немаленькая, более 600 кв. м. Товариществу она обошлась в 499 тыс. крон (35 тыс. евро), тогда как рядом делали почти то же за 1,5 млн.

Председатель говорит, что один из секретов экономичности ремонтов в их доме – то, что кредитов товарищество не берет: «Возвращать-то с процентами придется». Жильцы в соответствии с установленными для их квартир процентами «сбрасываются» в течение 2--х лет, на третий год, когда ремонт уже производится, остается лишь собрать остаток. Еще один ресурс, которым пользуется КТ Вестервалли, 11, – субсидирование через городскую программу «Украсим свой дом».

А вдруг будет еще сложнее?

На ремонт фасадов товариществу потребуется более 35 тыс. евро. Финансовая нагрузка на 1-комнатную квартиру составляет в среднем 1600 евро, на 3-комнатную – 3600 евро.

Тийя Выхма не скрывает, что были предложения и дешевле.

– Мы взяли самое правильное, – говорит она. – В более дешевом, на 5 тысяч, не было вывоза мусора. А когда в стоимость включено не все, можно ожидать сюрпризов. Квартирособственники, имеющие личный опыт ремонтов, учли и выбранный фирмой класс материалов, и их количество. В целом наш принцип такой: исполнитель должен предусмотреть все нюансы заказа на этапе заключения договора, дополнительные расходы, образовавшиеся в ходе выполнения работ, он берет на себя.

Для сегодняшнего проекта КТ Вестервалли, 11 выбрало фирму LIK Ehitusgrupp: произвел впечатление итог произведенной ею реновации на Пушкина, 17.

Леса вокруг дома купца Шибалова появились в конце апреля. Сдать объект строители должны к Яанову дню.

Неужели так просто было решить вопрос о реновации, особенно если учесть, что массу самых разных планов обрушил коронавирус?

– Да, такой вопрос вставал, мы его обсуждали. Но решили, что в этом году жизнь будет еще проще, чем в следующем, – говорит Тийя Выхма. – Да и опыт с ремонтом крыши придал людям уверенности.

Татьяна Завьялова