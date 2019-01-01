В Нарве будут две госгимназии и, возможно, одна муниципальная

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Министерство образования и науки предложило Нарве изменить существующий договор о строительстве госгимназии и вместо одной большой построить две гимназии, причем одна из них должна быть полностью эстонской.

О победившем в архитектурном конкурсе проекте госгимназии в Нарве под названием Tahvel было объявлено на презентации, состоявшейся в Кесклиннаской гимназии в ноябре 2019 года.

Фото: архив редакции

Власти Нарвы с этим предложением согласились. Однако, как пояснила нашему изданию руководитель службы образования Нарвского отдела культуры Лариса Дегель, на данный момент договор существует в проекте – документ пока не подписан, многие моменты еще обсуждаются. В ближайшее время текст договора будет рассмотрен городским собранием.Напомним, что согласно действующему договору между государством и Нарвой предполагалось, что 1 сентября 2022 года в Нарве откроет свои двери государственная гимназия, рассчитанная на 720 учащихся. Теперь же Министерство образования предложило городу поменять условия и построить две гимназии, одна из которых должна обучать полностью на эстонском языке. Город поддержал эту идею и внёс свои дополнительные предложения. Например, предложил, по словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, «построить новый эстонский детский сад и объединить его в один комплекс с эстонской гимназией».

Как пояснила нашему изданию Лариса Дегель, «эта гимназия будет рассчитана на 250 учащихся (в первую очередь - на учеников двух школ: Эстонской и государственной Ваналиннаской), учебная деятельность в ней будет полностью проходить на эстонском языке. Министерство планирует в ближайшее время объявить архитектурный конкурс, в ходе которого будет найдено единое решение учебного комплекса для гимназии и основной школы с учетом того, что в перспективе можно будет дополнить комплекс и зданием детского сада с эстонским языком обучения. Построить комплекс планируется на территории нынешней Эстонской гимназии».

Новое решение министерства, отмечает ERR, стало своего рода компромиссом, поскольку вопрос о программе и языке преподавания в будущей единой госгимназии остро встал с первых дней обсуждения темы строительства государственной гимназии в Нарве. Помимо того на фоне скандалов, связанных с госгимназией в Кохтла-Ярве, в Нарве также нарастало недовольство эстонской общины.

Что же касается гимназии для учеников из русских школ, то она, по информации руководителя службы образования, будет построена рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией и рассчитана на 470 человек, до 40 процентов учебной деятельности в этой гимназии будет организовано на русском языке.

Министерство планирует открытие обеих гимназий на 1 сентября 2023 года. Все процедурные вопросы, связанные с изменением условий договора, поступят на обсуждение городского собрания в ближайшее время.

Также госпожа Дегель обратила внимание на то, что обновленный «проект договора содержит пункт, по которому после открытия двух гимназий у города останется право держать и муниципальную гимназию, однако количество гимназистов в ней не должно превышать 20 процентов от общего количества нарвских гимназистов».

Наталья СОБОЛЕВА