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ГородВ Нарве будут две госгимназии и, возможно, одна муниципальная

Дата публикации: Сегодня, 10:43 Просмотрено: 324

Министерство образования и науки предложило Нарве изменить существующий договор о строительстве госгимназии и вместо одной большой построить две гимназии, причем одна из них должна быть полностью эстонской.

В Нарве будут две госгимназии и, возможно, одна муниципальная
О победившем в архитектурном конкурсе проекте госгимназии в Нарве под названием Tahvel было объявлено на презентации, состоявшейся в Кесклиннаской гимназии в ноябре 2019 года.
Фото: архив редакции

Власти Нарвы с этим предложением согласились. Однако, как пояснила нашему изданию руководитель службы образования Нарвского отдела культуры Лариса Дегель, на данный момент договор существует в проекте – документ пока не подписан, многие моменты еще обсуждаются. В ближайшее время текст договора будет рассмотрен городским собранием.Напомним, что согласно действующему договору между государством и Нарвой предполагалось, что 1 сентября 2022 года в Нарве откроет свои двери государственная гимназия, рассчитанная на 720 учащихся. Теперь же Министерство образования предложило городу поменять условия и построить две гимназии, одна из которых должна обучать полностью на эстонском языке. Город поддержал эту идею и внёс свои дополнительные предложения. Например, предложил, по словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, «построить новый эстонский детский сад и объединить его в один комплекс с эстонской гимназией».

Как пояснила нашему изданию Лариса Дегель, «эта гимназия будет рассчитана на 250 учащихся (в первую очередь - на учеников двух школ: Эстонской и государственной Ваналиннаской), учебная деятельность в ней будет полностью проходить на эстонском языке. Министерство планирует в ближайшее время объявить архитектурный конкурс, в ходе которого будет найдено единое решение учебного комплекса для гимназии и основной школы с учетом того, что в перспективе можно будет дополнить комплекс и зданием детского сада с эстонским языком обучения. Построить комплекс планируется на территории нынешней Эстонской гимназии».
Новое решение министерства, отмечает ERR, стало своего рода компромиссом, поскольку вопрос о программе и языке преподавания в будущей единой госгимназии остро встал с первых дней обсуждения темы строительства государственной гимназии в Нарве. Помимо того на фоне скандалов, связанных с госгимназией в Кохтла-Ярве, в Нарве также нарастало недовольство эстонской общины.
Что же касается гимназии для учеников из русских школ, то она, по информации руководителя службы образования, будет построена рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией и рассчитана на 470 человек, до 40 процентов учебной деятельности в этой гимназии будет организовано на русском языке.

Министерство планирует открытие обеих гимназий на 1 сентября 2023 года. Все процедурные вопросы, связанные с изменением условий договора, поступят на обсуждение городского собрания в ближайшее время.

Также госпожа Дегель обратила внимание на то, что обновленный «проект договора содержит пункт, по которому после открытия двух гимназий у города останется право держать и муниципальную гимназию, однако количество гимназистов в ней не должно превышать 20 процентов от общего количества нарвских гимназистов».

Наталья СОБОЛЕВА

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Комментарии (1)

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сергей с.
Сегодня, 15:49
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Вопрос о том, останется в перспективе Нарва и вообще Ида-Вирумаа в большинстве русскоязычной пока открыт. Конечно, если государство не придумает что нибудь для кардинального возрождения востока страны, понятно, что уезд в будущем ждут ещё более нелегкие времена. Окончательного запустения, конечно, не ожидается, но сокращение численности населения может быть очень значительным. Но, поскольку  государственный язык республики все таки эстонский, то наверняка лет через 20-25 соотношение между русским и эстонским языком будет в пользу эстонского, который всё таки не стоит забывать.

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