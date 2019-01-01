Объявляется толока, в которой нужно просто пригласить

Дата публикации: Сегодня, 10:18 Просмотрено: 213

Cегодня, 28 мая, начинается регистрация на участие в толоке «Вместе в Ида-Виру», присоединиться к которой туристический кластер Ида-Вирумаа приглашает всех жителей уезда. Каждый присоединившийся должен позвать кого-то (друга, родственника, знакомого), проживающего в других регионах Эстонии, в Ида-Вирумаа. Участники толоки смогут выиграть большие и маленькие призы от партнеров туристического кластера.

Туристический кластер создал шаблоны пригласительных, которые легко рассылать, например, такой - «Давайте к морю!».

Зарегистрироваться можно по ссылке: www.idaviru.ee/koosidavirus.

«Наша цель – вдохновить жителей уезда пригласить к себе в гости летом родных и друзей. Именно в гости. А когда шашлык съеден и чай выпит, тогда обязательно стоит посетить другие места и попробовать другие занятия, - поясняет координатор туристического кластера Ида-Виру Кадри Ялонен. - Вместе с гостями здорово прокатиться по уезду, сходить в поход, отдохнуть в СПА и многое другое. У нас здесь самое классное место для активного отдыха и приключенческого туризма! Бонусом внесем вклад в восстановление рабочих мест и предпринимательства».По словам Кадри Ялонен, партнеры кластера верят, что восстановление и развитие региона после кризиса во многом будет зависеть от того, насколько местные жители готовы лично способствовать его восстановлению.

Кадри Ялонен надеется, что по крайней мере половина из 136 000 жителей Ида-Вирумаа могли бы присоединиться к толоке. Для этого есть несколько возможностей. Самый простой – позвонить или написать своим друзьям или родным из других регионов Эстонии. Второй вариант – зарегистрироваться как участник толоки и использовать уже готовые пригласительные. Зарегистрированные участники примут участие в розыгрыше призов. Если регистрация по ссылке не подходит, можно позвонить по телефону 33 70 568.

Если участники регистрируются и указывают свое имя, кластер предлагает использовать уже оформленные пригласительные, которые можно загрузить по ссылке: www.idaviru.ee/koosidavirus.





Наша справка: В туристический кластер Ида-Вирумаа входят все местные самоуправления уезда и большинство активных туристических фирм, музеи, места размещения и питания, компании, предлагающие активный отдых. Они в свою очередь поддерживают кампанию специальными предложениями и скидками, информацию о которых можно найти по ссылке: www.idaviru.ee/koosidavirus.

Кампанию поддерживает Министерство финансов из меры поддержки реализации уездных стратегий развития.

Светлана Зайцева