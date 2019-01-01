Подорожание! Смотрите, какие цены на  сбор и вывоз отходов вступят в силу в Нарве 26 июля

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25 июля 2020 года заканчивается срок действия договора, заключенного на вывоз смешанных бытовых отходов и отходов бумаги и картона с OÜ Ekovir. С 26 июля 2020 года вступает в силу новый договор об указании услуги организованного сбора и вывоза отходов с победителем конкурса OÜ Ekovir.

ФОТО: Архив prospekt.ee.

Ранее мы спрашивали по поводу будущего изменения тарифов комментарий у OÜ Ekovir. Планируется ли предприятием повышение тарифов на вывоз мусора для населения и предпринимателей? На этот вопрос нам ответили, что по результатам конкурса (поставки), проведённого Нарвской городской управой, в котором успешно участвовала и фирма OÜ Ekovir, «в Нарве с 26 июля этого года произойдет незначительная корректировка в ценах, соответствующая результатам конкурса. Частично это означает небольшое повышение цен, частично – небольшое понижение цен. В целом серьёзных радикальных изменений не предвидится».

Между тем, новые тарифы, которые начнут скоро действовать, согласно итогам конкурса, на вывоз смешанного мусора выросли существенно: если до сих пор за опустошение контейнера объемом 4.5 квадратных метра берут 19,80 евро, то через пару месяцев эту услуга будет стоить 29.76 евро. Опустошение контейнера объемом 2.5 квадратных метра пока стоит 18 евро, будет - 26.40.

Критерием выбора победителя конкурса была наименьшая цена за опустошение контейнеров., сообщает narva.ee. Наименьшую цену за опустошение контейнеров предложило предприятие OÜ Ekovir, предложение которого и было признано успешным.



Новые цены на опустошения контейнеров, действующие с 26 июля 2020 года, будут следующими:

Цена за пустой проезд вне зависимости от объема контейнера составляет 1,20 евро с НсО.

В рамках конкурса были учтены проблемы квартирных товариществ, связанных со временем и частотой опустошения контейнеров:

1. Для квартирных товариществ, использующих для сбора смешанных бытовых отходов мусоропроводы (шахты), действует право требовать опустошение контейнера в день опустошения до 12 часов дня. У перевозчика остается право не опустошить контейнер до 12 часов дня в первые два месяца оказания услуги – прежде всего, это связано с составлением новых графиков вывоза отходов, что может вызвать некоторые сбои в системе работы и логистике. О желании реализации права требовать опустошение контейнера до 12 часов дня следует сообщить как можно раньше до заключения нового договора по телефону 3568068 или электронной почте narva@ekovir.ee, ekovir@ekovir.ee.

2. Все квартирные товарищества (независимо от того, используется шахта или нет), имеют право выбрать подходящий для себя контейнер или контейнеры с условием, что контейнер/контейнеры опустошаются не чаще, чем 4 раза в неделю. Департамент обращает внимание, что арендовать контейнер можно не только у Osaühing Ekovir, но и у других лиц (в том числе и других перевозчиков отходов), либо приобрести собственный контейнер.

3. Перевозчик обязан предложить квартирному товариществу (или другому владельцу отходов) на выбор 3 разных варианта дней опустошения контейнера/контейнеров, которые существенно отличаются друг от друга (например, вторник-четверг-суббота, понедельник-среда-пятница, понедельник-четверг-суббота или другой вариант), причем в предложенных вариантах между днями опустошений должен оставаться равнозначный период времени, с погрешностью максимально 1 день. По воскресеньям у перевозчика есть право отказаться от осуществления услуги. О желании изменить график опустошения следует сообщить перевозчику как можно раньше до заключения нового договора по телефону 3568068 или электронной почте narva@ekovir.ee, ekovir@ekovir.ee.

4. Оказание услуги по вывозу дополнительных отходов (переполненный контейнер и/или смешанные бытовые отходы у контейнера):

4.1. Выставление счета за дополнительный мусор возможен в том случае, если между перевозчиком и квартирным товариществом имеется соответственная договоренность.

4.2. Если перевозчик опоздал с опустошением контейнера по своей вине (не приехал в день опустошения или, например, не опустошил контейнер до 12 часов дня у квартирного товарищества, которое пользуется «шахтой» и воспользовалось правом требовать опустошение до 12 дня, то перевозчик не имеет право выставить счет за вывоз и утилизацию смешанных бытовых отходов, которые превышают объем контейнера или находятся возле него – в данном случае дополнительный мусор вывозится бесплатно.

4.3. Если перевозчик опоздал с опустошением, но это опоздание является простительным, то счет за опустошение и утилизацию смешанных бытовых отходов, которые превышают объем контейнера или находятся возле него, вычисляется следующим образом: стоимость одноразового опустошения контейнера / объем используемого контейнера X объем дополнительных отходов в кубических метрах. Опоздание является простительным, например, в том случае, если перевозчик опоздал по независящим от него обстоятельствам, например, сильный снегопад, необычно скользкие дороги зимой, другие погодные условия, из-за которых дорожные условия значительно ухудшились.

4.4. Если перевозчик не опустошил контейнер по вине квартирного товарищества (или другого владельца отходов), то у него есть возможность выставить счет за пустой проезд (стоимость 1,20 евро с НсО) и дальнейшее опустошение происходит по ценовому листу перевозчика, вывоз дополнительных отходов является в данном случае дополнительной услугой.

5. Цены действуют как на регулярные опустошения, так же и на опустошения вне графика, информирует narva.ee.

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