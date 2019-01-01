В Нарва-Йыэсуу построена новая спортивная площадка

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Мультифункциональная спортивная площадка, которая появилась в курортном Нарва-Йыэсуу на Поска, 32, рядом со зданием средней школы и расположенной там же скейт-площадкой, предназначена для игры в футбол, волейбол, баскетбол и даже (в зимнее время) хоккей.

ФОТО: Ну как не поиграть на новой спортивной площадке в погожий воскресный денек! Фото: Светлана Зайцева

Строительство мультифункциональной площадки осуществила фирма TipTipTap OÜ.

Как рассказал нашему изданию мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, идея строительства площадки у здания школы возникла в ходе сбора идей в рамках народного бюджета еще в позапрошлом году. Но тогда осуществлена не была, поскольку предпочтение было все же отдано другим объектам. В этом году до нее, что называется, «руки дошли».

- Площадку построили на средства из городского бюджета. Вместе со строительством скейт-площадки, которая находится рядом, это составило 130 тысяч евро, - уточняет мэр. – Хочу заметить, что возведение мультифункциональной площадки вкупе со скейт-площадкой было одним из пунктов в программе избирательного союза «Общий дом» на муниципальных выборах 2017 года, а также стоит в Стратегии развития города.

По словам Ильина, подобные комплексы появятся также в этом году и в других частях «большого Нарва-Йыэсуу» - в Ольгина и в Синимяэ.На следующий год планируется проектирование и строительство такого же комплекса в деревне Вайвара.

Официального открытия мультифункциональной площадки в курортном Нарва-Йыэсуу на ул. Поска еще не было, и в эксплуатацию она еще не введена. Но первые «игроки» на ней уже были замечены в солнечные выходные.

Светлана Зайцева