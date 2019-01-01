Оплата труда нарвских учителей детсадов в период пандемии: пожалеть или позавидовать? Райк: у меня возникло ощущение, что сократили зарплату или лишили дополнительных выплат каждого четвертого или пятого

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Депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри Райк в соцсети Facebook высказала возмущение тем, что «власти Нарвы все-таки решили залезть в карман учителей детских садов». Редакция выяснила, что сокращения зарплат дошкольных педагогов в период чрезвычайного положения в Нарве все же не было. А что же тогда было?

Фото: Сейчас детские сады Нарвы готовятся к выходу из карантина. В д/с Päikene готовят к открытию бассейн. Количество занятий и детей, купающихся в нем, будет вдвое уменьшено. Päikene

«У нас в городе, - пишет Катри Райк, - около 400 учителей детсадов, я общаюсь со многими из них. И у меня возникло ощущение, что в Нарве сократили зарплату или лишили дополнительных выплат каждого четвертого или пятого... Возникает вопрос: почему бьют по учителям детских садов, у которых зарплата и так самая низкая?..».

Попросили экономить

В ответе, полученном на запрос редакции из Отдела культуры, сообщается, что урезания зарплат учителям дошкольных учреждений города в период чрезвычайного положения не было, но экономить средства директоров просили.

Виктория Лутус, руководитель Отдела культуры Нарвской городской управы:

- Утверждение, что в Нарве сокращены зарплаты учителей детских садов, не соответствует действительности. Зарплаты учителей детских садов, как и школьных учителей, остались без изменений. Дополнительные выплаты в обоснованных случаях, действительно, были уменьшены или отменены. Вследствие введенного чрезвычайного положения количество детей в детских садах значительно уменьшилось, сократилась и нагрузка учителей. Введенные ограничения сделали невозможным выполнение многих дополнительных рабочих заданий. Например, проведение садовых мероприятий или участие в различных рабочих группах.

Конечно, меры по экономии средств непосредственно связаны с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. По прогнозам Банка Эстонии падение составит в этом году более 6 процентов. Ухудшение экономического климата не может не сказаться и на бюджетных поступлениях города. Мы направили просьбу директорам учреждений об экономии средств, так как считаем урезание городского бюджета во второй половине года весьма вероятным развитием событий. Считаем, что действия директоров разумны и обоснованны. Своевременное принятие мер позволит смягчить негативные последствия кризиса. Очень надеемся, что это позволит избежать сокращений персонала в тех же детских садах.

Справка

По данным службы образования Нарвы, основная заработная плата в детских садах города зависит от уровня образования и составляет 1185 либо 1315 евро.

Отнеслись с пониманием

Как рассказала нашему изданию директор детского сада Muinasjutt Тамара Гусева, в этом учреждении зарплаты учителей в период пандемии не понизились и остались в размере оклада соответственно трудовому договору каждого педагога. Если же говорить о доплатах, то, поскольку определенная дополнительная работа в данный период не проводилась, то, отмечает директор, и не было оснований для выплат.

Тамара Гусева:

- К данному вопросу коллеги отнеслись с пониманием, за что им огромное спасибо. Стоит отметить, что выплата доплаты не входит в условия трудового договора, а исходит из возможностей бюджета детского сада и выплачивается за дополнительную нагрузку, является мотивацией для хорошей работы. С введением же чрезвычайного положения наш детский сад перешёл на режим карантинных мероприятий, опираясь на рекомендации Департамента здоровья. В период пандемии резко снизилось количество детей в группах, пик пришелся на конец марта и начало апреля, сократилась дополнительная нагрузка у учителей, логопедов, дефектологов.

Тамара Гусева пояснила также, что в данный период никто из учителей не уходил в неоплачиваемый отпуск, но кто-то находился на карантине, другие по состоянию здоровья уходили на больничный. Те же, кто работал, освоили дистанционное проведение занятий.

Сегодня, когда воспитанники возвращаются в детский сад, отмечает Гусева, все постепенно встает на свои места. И подчеркивает, что весьма кстати в сложной экономической ситуации оказалась материальная поддержка семей детсадовцев со стороны города, имея в виду освобождение от оплаты за место ребёнка в детском саду на основании представленного и обоснованного заявления от родителей.

«На них все держится»

В свою очередь директор Нарвских детсадов Päikene и Punamütsike Хели Адамович сумела сохранить и оклады, и надбавки своему персоналу. При этом режим экономии соблюдался и в этих учреждениях.

Хели Адамович: "В детском саду Päikene зарплата не была уменьшена ни одному работнику, как платились и все надбавки. И в детском саду Punamütsike, где я с некоторых пор тоже являюсь директором, все остались при зарплатах. При всем том мы старались экономить: у нас не работали специалисты, которые ведут музыку, танцы, плавание. К счастью, все эти вспомогательные работники — совместители, имеют другую основную работу, поэтому они уходили кто на больничный, кто в очередной отпуск, кто брал отпуск за свой счет. Все педагоги, работающие на группах, оставались на посту. Знаете, они у нас слишком хорошие, чтобы их обижать, на них все держится".

Хели Адамович не считает нужным снижать зарплату и надбавки учителям в период чрезвычайного положения, поскольку они работали, по ее выражению, «на передовой линии». А учителя подготовительных групп и вовсе трудились с двойной нагрузкой: помимо занятий с детьми в группах они еще проводили дистанционное обучение по Интернету с теми, кто оставался дома. Объясняли материал, давали домашние задания. Учиться детям, как и в школах, помогали родители, они снимали ролики, присылали их для обратной связи учителю.

Выход из режима ограничений будет осторожным

Хели Адамович приветствует решение депутатов о компенсациях тем семьям, которые не использовали услугу детсада во время кризиса. «Мы ведь сами просили родителей не приводить в садик детей, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом», - говорит она.

Если в отдельные дни марта на весь сад могло быть 17 детей, то в мае общее количество детей в Päikene, к примеру, уже достигает сотни в день, а в группах может быть до 20 человек. Возвращаться в прежнюю жизнь в саду намерены осторожно. Даже если постепенными послаблениями и будет разрешен пропуск на территорию детсадов родителей,

в садах, где руководит Адамович, прежде хотят проследить за эпидемиологической обстановкой в Эстонии при ослабленных мерах карантина.

Хели Адамович:

- Все-таки для нас важно, чтобы дети находились в безопасной среде. Для этого продолжаем всю обязательную обработку, соблюдаем требование «2+2», носим маски и перчатки. Готовим к открытию бассейн. После отмены строгих мер в нем будут заниматься не две, как раньше, группы в день, а только одна, и та - по подгруппам числом не более пяти человек.

Кто-то сидел дома за 70 процентов оклада

Но, возможно, директора, как лица заинтересованные, приукрашивают ситуацию? На всякий случай мы заручились еще одним мнением - сотрудницы одного из нарвских детских садов, не облаченной руководящей должностью. Публикуем его на условиях анонимности.

«В нашем садике от урезания оплаты труда никто не пострадал. Кто желал, работал дистанционно из дома без потери зарплаты. Кто входил в группу риска и достиг индивидуальной договоренности с работодателем, находился без работы дома, получая 70 процентов оклада. Учителя-специалисты, как и все, работали на группах. Я не пропустила ни дня работы. И за время карантина 3 недели отработала на группе за тех, кто оставался дома».

Редакция решила уточнить в Отделе культуры информацию о находившихся дома и получавших 70 процентов своей основной зарплаты учителях. Как нам сообщила зав. Службы образования Лариса Дегель, в единичных случаях такая ситуация действительно имела место.

Безусловно, работа педагогов, в том числе и дошкольного звена обучения, в нелегкий период чрезвычайного положения заслуживает уважения и признательности. Но, если полагаться на мнение нашего источника, не доверять которому у нас нет оснований, то можно сделать следующий вывод: по сравнению с работниками фирм и предприятий частного сектора, не защищенными столь высокими гарантированными окладами и различными надбавками, педагоги, чей труд оплачивается из местного бюджета, находятся все же в более выгодном положении. Они, как видим, в период пандемии даже могли получать приличную часть ежемесячного вознаграждения, не занимаясь служебными обязанностями. Может быть именно последних имела в виду Катри Райк? Но тогда это, согласитесь, совсем другая история, с «залезанием в карман» ничего общего не имеющая.

Наталья Соболева