ФОТОФАКТ: Отдыхавшие на Ореховой горке в Нарве продемонстрировали высочайший уровень свинства

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Целевое учреждение Narva Linna Arendus опубликовало на своей странице в Facebook пару фотографий, зафиксировавших оставшиеся после выходных кучи мусора на гриль-площадке на Ореховой горке.





Управляющее зоной отдыха учреждение обращает внимание на то, что рядом с гриль-площадкой находятся аж три урны и призывает всех отдыхающих поддерживать порядок, опубликовав советский плакат, говорящий о необходимости бережного отношения к природе.

Следует отметить, что такой уровень свинства, который продемонстрировали отдыхавшие на Ореховке, это скорее исключение – такое редко увидишь на многочисленных площадках отдыха RMK по всей Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа, да и на Ореховке, к счастью, абсолютное большинство отдыхающих убирает за собой.



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