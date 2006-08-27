Коронакризис повысил интерес к неликвидным нарвским дачам. Пандемия лишила эстоноземельцев возможностей отдыха за рубежом, и вблизи Нарва-Йыэсуу «продается все, что годами не продавалось» 

Дата публикации: Сегодня, 12:02 Просмотрено: 840

Вместо давно запланированного отпуска у теплого моря в Испании или Италии любители жарких пляжей и новых впечатлений нынешним летом ищут варианты отдыха в Эстонии и даже задумываются о приобретении собственной дачи вблизи Нарва-Йыэсуу. Какие изменения в связи с этим произошли на рынке недвижимости, выясняло наше издание.

ФОТО: Специалисты по недвижимости: в настоящий момент спрос на нарвские дачи вырос как никогда. Наталья Соболева

Молодые семьи ищут дачи

«Порядочная семья снимет дачу недалеко от моря на длительный срок», - подобных объявлений в нынешнем мае на популярном портале seti.ee было размещено десятки.

«Мало ли! Может быть, теперь лет пять будет такая же неразбериха со всеми этими карантинами и границами, а отдыхать где-то надо», - размышляет нарвитянка Мария, рассказавшая нашему изданию, как стремительно в этом году менялись планы ее семьи на лето.

Мария, ее муж и дети не из тех, кто ищет легкие пути и предпочитает расслабляющий отдых в спа-отеле по принципу «все включено». На время отпуска Мария обычно заранее бронировала апартаменты на всю семью у моря в одной из теплых стран, и еще зимой покупала билеты на самолет. «Если планировать все заранее, то месячный отдых для всей семьи в Испании или Греции, с учетом транспортных расходов, обходится в разы дешевле, чем аналогичный отдых в каком-нибудь спа-отеле в Эстонии и вполне по силам семьям, где оба родителя работают», - утверждает Мария.

В этом году семья собиралась отправиться на отдых в Италию, и не только понежиться у теплого моря, но и осмотреть достопримечательности Милана и даже побывать в знаменитой «Ла Скала». Но коронавирус разбил эти мечты, и пришлось искать возможности отдохнуть летом в Эстонии. Первым делом обратили взгляд на Пярну, куда уже ездили раньше. Еще несколько лет назад в Пярну можно было без проблем снять на месяц хорошую двухкомнатную квартиру у моря за 600 евро, однако в этом году подобные апартаменты предлагали уже по цене свыше 2000 евро.

«И даже по таким ценам все подходящее жилье на июль в Пярну уже забронировано. К тому же, никаких интересных культурных мероприятий, которыми так славится Пярну, в этом году, похоже, не будет.Тогда мы решили снять в аренду дачу в окрестностях Нарва-Йыэсуу, и выяснилось, что предложений нет вообще никаких», - рассказывает Мария.

«Хотя, конечно, что попало нам и не нужно - дачу-развалюху мы бы вряд ли стали снимать. Что касается СПА-отдыха в Нарва-Йыэсуу - да, конечно, если вновь появится возможность посещать водные центры в местных СПА, то мы ею с радостью воспользуемся. Но хотелось бы пожить месяц с семьей именно у моря, подышать чистым воздухом, расслабиться - к сожалению, возможности для такого отдыха в Нарва-Йыэсуу за приемлемые деньги нет», - разочарованно подытоживает молодая женщина. Мария и ее супруг в нынешние непростые времена пока не готовы решиться на такую серьезную инвестицию, как покупка дачи, но, похоже, с другими вариантами отдыха все еще сложней.

Нарвитянка Евгения рассказала нашему изданию, что обычно летний отдых ее семьи, если погода была подходящей, заключался в поездках на автобусе или личном автомобиле на пляж в Нарва-Йыэсуу - большего семейный бюджет не позволял. Однако в этом году страх перед коронавирусом заставил семью с маленькими детьми задуматься о более изолированном отдыхе на даче.

«Предложения начали искать еще в марте, но их практически не было. И вдруг в апреле неожиданно повезло - мы одними из первых заметили объявление о сдаче дачи внаем на все лето в одном из садовых кооперативов - за чисто символическую плату и обязательство регулярно косить траву на участке. Хозяйка рассказывала, что ей еще месяц после того, как мы с ней договорились, постоянно звонили по поводу этой дачи желающие - по десять человек в день. Мы просто счастливы, что нам так повезло. В выходные дети целый день играют на свежем воздухе, нам понравилось топить печку и даже ухаживать за посадками. Задумались также о покупке в дальнейшем этой недвижимости - она не в очень хорошем состоянии, но зато и цена сравнительно невысокая», - рассказывает Евгения.

Такого спроса никогда не было

Изменил ли коронакризис ситуацию на местном рынке недвижимости, вырос ли спрос на покупку и аренду дач, а также на аренду квартир на лето в Нарва-Йыэсуу, поинтересовалось наше издание у местных маклеров.

Много лет проработавший в сфере недвижимости региональный руководитель Domus Kinnisvara Александр Богенссказал нашему изданию, что в настоящий момент спрос на нарвские дачи действительно вырос, однако специалист не спешит делать выводы.

Александр Богенс:

- Подобный рост интереса к покупке дач, как правило, наблюдается каждую весну. Возможно, в этом году спрос стал более активным, но утверждать это с уверенностью я бы не стал. Во всяком случае, точно можно сказать, что нарвские дачи пока не подорожали. Поэтому, если интерес к покупке дачи есть, возможно, сейчас самый благоприятный для этого момент.

По мнению другого опытного специалиста в сфере недвижимости, Сергея Горлача, именно сейчас спрос на нарвские дачи определенно вырос по сравнению с прошлыми годами. «Такого спроса на дачи, как сейчас, не было никогда, во всяком случае, я такого не припомню. Продается все, что годами не продавалось», - рассказывает Сергей Горлач.

Причем дачи приобретают не только местные жители, но и приезжие из Таллинна, где цены на такую недвижимость значительно выше. На какие дачи самый большой спрос?

Сергей Горлач:

- Недавно за один день я продал сразу две дачи - молодая семья купила скромную дачу за 10 000 евро, еще одна пара - приличный дом и ухоженный участок за 48 тысяч. И оба покупателя остались довольны. Покупают недвижимость в разном состоянии, в зависимости от своих возможностей и желаний. Похоже, что вся эта ситуация с закрытием границ заставила людей задуматься: а что же у нас еще есть?

Впрочем, цены, действительно, выше не стали, отмечает специалист.

«У нас цены не зависят от спроса - как на рынке квартир, так и на рынке дач. У нас ведь в целом на рынке огромное количество дач, можно сказать, перебор для нашего региона. Но именно сейчас продаются дачи, которые не продавались годами, и спрос все растет. Например, приезжают люди из Таллинна и говорят: мы хотим иметь хотя бы очень скромную дачу, но под Таллинном за такие деньги вообще ничего не купишь. И они забирают то, что местным не нужно», - поясняет Горлач.

Также наблюдается всплеск интереса и к аренде квартир в Нарва-Йыэсуу, но уже не любых квартир, как раньше, а лишь качественных, отмечает Горлач. По его наблюдениям, цены на небольшом рынке нового жилья выросли из-за приезжих специалистов, которым аренду жилья оплачивают их фирмы. По словам, Горлача, таких арендаторов в период самоизоляции было довольно много, ведь если человек работает «на удаленке», то ему все равно, где арендовать жилье - в Нарва-Йыэсуу или в Таллинне. А в Нарва-Йыэсуу жить и дешевле, и безопаснее. Останутся ли эти арендаторы в Нарва-Йыэсуу и дальше, после отмены ЧП, пока сказать трудно.

Что касается вторичного жилья, то интерес к нему заметно упал, и несданных квартир пока много. Раньше, отмечает Горлач, значительную часть этого жилья арендовали россияне, причем планировать свой отдых и арендовать жилье они начинали заранее - месяца за три, а то и за полгода до отпуска. При этом для многих питерцев было не так уж важно качество квартир. «Они сюда приезжают просто потому, что очень любят Усть-Нарву. Поэтому они готовы снимать чистенький «совдеп» за относительно небольшие деньги», - отмечает Горлач.

Теперь, когда россияне попасть в Нарва-Йыэсуу не могут, спрос на такие квартиры упал. Нарвитяне, имеющие собственное жилье в 15 км от курорта, арендовать квартиры у моря пока не стремятся. Хотя и не исключено, что с приближением лета - если, конечно, в этом году оно побалует нас теплом, временное жилье в Нарва-Йыэсуу все-таки начнут арендовать и местные жители.

Ирина Токарева



