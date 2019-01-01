В субботу на Нарове проверили 130 рыбаков на 80 лодках. Люди часто забывают о госгранице

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В субботу, 23 мая, на реке Нарова прошел рейд, в ходе которого проверяли рыбаков и контролировали состояние рыбацких лодок. В полиции отметили, что с каждым годом люди относятся с большей ответственностью к выходу на рыбалку. Подобные рейды проходят крайне редко — один или два раза в год, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».



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Представители сразу нескольких структур — департаментов защиты окружающей среды, водных ресурсов, а также таможни в субботу вместе вышли на реку, чтобы проверить соблюдение требований закона. Наличие спасательных средств, разрешения на ловлю, тест на алкоголь — это все добавилось к повседневной работе.



«Самое частое нарушение заключается в том, что рыбаки забывают, что ловить можно только в двадцати метрах от государственной границы. И бывает, что они приплывают вплотную к границе, забывая про буйки, на которые надо ориентироваться», — рассказал капитан полиции Тоомас Йоакит.

Результаты рейда таковы: проверено примерно 130 человек и 80 лодок. В шести случаях было вынесено предупреждение, а в двух случаях начато делопроизводство. В полиции признают, что в своей работе упор делают на превентивную работу.







