ФОТО: Нарвские байкеры открыли сезон. Байкфест в Нарве в этом году отменили в том числе из-за закрытых границ

Дата публикации: Вчера, 22:17 Просмотрено: 575

Нарвский мотоклуб Rolling Freedom MCC сегодня, в субботу - 23 мая, провел открытие байкерского сезона.

В полдень байкеры из Нарвы собрались на площадке бывшего мебельного комбината Narova, чтобы в час дня отправиться парадным строем, возвещающим об открытии сезона поклонников мотоциклетного спорта.

Десятки байков разной величины и разных моделей пригнали на площадку перед магазином A1000 Market не только нарвские поклонники мотоциклов, но и их коллеги из других городов Эстонии. Как значится на сайте мотоклуба Rolling Freedom MCC, в его рядах насчитывается 24 человека, участников же парада-открытия сезона было в разы больше.

Своей миссией члены клуба считают популяризацию мотодвижения, корректного и безопасного стиля вождения, а также взаимопомощи на дороге. Не удивительно, что накануне сбора любителей мотоциклов по случаю открытия очередного сезона руководство клуба оповестило о мероприятии в социальной сети FB.

Там же сообщается о принятом решении не проводить в этом году Международный Байкерский Фестиваль HungerFest 2020. Как пояснили оставившие эту информацию, фестиваль не будет проведен в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, установленными правительством. К тому же закрытые границы пока не позволяют присоединиться к местным байкерам их зарубежным коллегам. Организатор фестиваля Rolling Freedom MCC Estonia сообщил, что Байкерский фестиваль будет перенесен на 2021 год.

Текст и фото: Наталья Соболева

prospekt.ee