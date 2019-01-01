ФОТО: После долгого перерыва Нарвский замок и его Северный двор открылись

Дата публикации: Вчера, 19:03 Просмотрено: 275

Сегодня, 23 мая после перерыва вновь открылись двери Нарвского замка и его Северного двора. Новая экспозиция в отреставрированной части замка будет готова принимать гостей чуть позже.

Первые посетители Северного двора появились сразу после открытия музея, уже в 10 часов и 10 минут.



Руководитель ЦУ "Нарвский музей" Иво Пости отметил, что ими стали двое мужчин - большой и маленький, что, согласно народной примете, обещает удачу в делах.



Вскоре посетители музея смогут увидеть и новую экспозицию, посвященную истории Нарвского замка. Сейчас идёт ее монтаж, который, как ожидается, должен быть окончен а течении трёх недель.



Работники Нарвского замка и его администрация надеются, что несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавируса, нарвитяне и другие жители Эстонии по достоинству оценят отреставрированные, ранее недоступные для посещения помещения замка и новые экспонаты.



Текст и фото: Софья Боборенко

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