В Нарва-Йыэсуу мол станет продолжением пляжного променада

Дата публикации: Сегодня, 11:06 Просмотрено: 511

Мол, которым курортный Нарва-Йыэсуу надеется обзавестись к 2023 году, планируется сделать не только чисто техническим сооружением. Задумано, что он станет частью городского берегового променада. Позволим себе даже сказать – этакой «вишенкой на тортике».

ФОТО: Мол в Нарва-Йыэсуу строили с 1989 по 1992 год. Но он так и остался недостроенным. Светлана Зайцева

- Мол будет венчаться круглой обзорной площадкой, откуда будет открываться захватывающий вид на море, залив, устье реки Нарвы. Естественно, площадка будет иметь ограждение, а весь мол - вечернее освещение, - уточняет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. – Длина мола составит 400 метров, ширина около 5,5 метра. В данное время идет проектирование, и к октябрю нынешнего года проект будет готов.

- Расширение функций речного мола удорожает его проект и строительство? – интересуемся мы у мэра.

- Да, понадобится не 1,8 млн, о которых мы говорили ранее, а поболее, - отвечает градоначальник. – Мол на сегодняшний день является приоритетным проектом как в программе развития Нарва-Йыэсуу, так и Ида-Вирумаа. Правительство хорошо осведомленно о необходимости его восстановления, и в период фондовых денег 2021-2027 годов мы планируем ходатайствовать о субсидии из всех возможных источников. По словам специалиста по развитию Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Харди Мурула, есть вероятность на 80 процентов, что данная субсидия найдёт поддержку в новый инвестиционный период.

Как ранее уже писало наше издание, финансы на восстановление речного мола в Нарва-Йыэсуу, который призван снизить опасность высоких волн в устье реки, предотвратить обмеление устья и защитить береговую линию, заложены в государственном бюджете. Выполнить столь большие и сложные работы по реконструкции волнореза самому городу не под силу. В 2019 году город получил 200 тысяч евро на исследовательские работы и очистку входа в реку Нарву со стороны Балтийского моря, а также на разработку рабочего проекта по реконструкции волнореза. В данное время как раз идет проектирование.

В 2016 году, когда составлялся первый предпроект реконструкции мола, напоминает Ильин, речь шла о моле как об исключительно техническом сооружении. Теперь же есть идея превратить мол в объект публичного пространства, более того - объединить в одно целое два проекта - реконструкцию мола и продолжение пляжного променада (деревянный настил, который идет вдоль песчаных дюн, был построен в 2014 году).

- Протяженность уже существующего пляжного променада мы хотим увеличить приблизительно на один километр. Он будет идти от улицы Мере вдоль песчаного пляжа до улицы Вайкне и оттуда перейдёт в дорожку, которая будет пролегать прямо по песку до самого речного мола, - объясняет мэр. - Вдоль променада планируется оборудовать несколько зон отдыха, сделать удобные выходы к морю. По предварительным расчетам, новый отрезок променада может обойтись приблизительно в 1 млн евро. Но, подчеркиваю, стоимость строительства пока неизвестна. И речь пока идет только о проектировании.

- Планы, конечно, захватывающие. Но позвольте спросить: как они соотносятся с тем фактом, что на прошлой неделе городская управа Нарва-Йыэсуу направила обращение в правительство Республики и ряд министерств с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи самоуправлению в связи с резким снижением поступлений от предприятий сланцевого сектора в бюджет самоуправления в виде платы за ресурсы и растущей безработицей?

Максим Ильин:

- Мы хотим обратить внимание нашего правительства на то, что в перспективе ситуация может быть очень серьезная и что при рассмотрении вопроса о том, каким представляется будущее сланцевого сектора, необходимо учитывать и проблемы местных самоуправлений, напрямую зависящих от добычи и переработки сланца. Если от сокращения объемов добычи сланца мы уже потеряли в конце прошлого года порядка 800 000 евро, то в этом году ко всем бедам добавилась ещё и низкая цена на нефть. Это означает, что при ценах до 40 евро за баррель мы можем недополучить в городской бюджет около 600 000 евро, которые связаны с платой за термическую переработку сланца в сланцевое масло. В то же время город не намерен отказываться от продолжения больших инвестиционных проектов, которые направлены на улучшение жизненной среды наших жителей.

Среди них – второй этап строительства велодорожки вдоль улиц Вабадусе и Койдула, строительство спортивных площадок, обновление системы уличного освещения. Что касается реконструкции мола, то, как я уже сказал, эти работы должно финансировать государство либо напрямую из государственного бюджета, либо через новые меры поддержки, которые откроются с 2021 года.

Светлана Зайцева



