Могут и хотят трудиться - в меру своих сил и возможностей

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Проблемы со здоровьем и даже медицинский диагноз, который был поставлен человеку еще в раннем детстве, - не приговор. Конечно, это может быть серьезным препятствием для того, чтобы найти себе подходящее место работы. И все же многие из тех, кто ограничен в трудоспособности по состоянию здоровья, особенно среди молодежи, хотят заявить: «Безработным – не буду!».

Герои нашего сегодняшнего выпуска – молодые люди и их наставники из нарвского НКО «Защищённая жизнь» (MTÜ Kaitstud Elu). Эта некоммерческая организация оказывает услугу так называемой защищенной работы клиентам с психическими и интеллектуальными недостатками. А по сути, с 2016 года «Защищённая жизнь» в партнёрстве с Эстонской Кассой по безработице помогают социализироваться и трудоустраиваться людям с когнитивно-ментальными особыми потребностями. Подобные услуги в Ида-Вирумаа оказывают также MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus, MTÜ Lapsele Oma Kodu, MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider, SA Hea Hoog.

При оценке трудоспособности учитывается состояние здоровья человека и вытекающие из него ограничения к деятельности и участию в ней. Для этого оцениваются физические и умственные способности в различных сферах деятельности. Физические способности представляют собой физические виды деятельности, такие как ходьба, бег, передвижение по лестнице и положения тела. Учитываются также время и силы, затраченные на выполнение деятельности.

Умственные способности означают способность овладевать знаниями, налаживать контакты с людьми, восприятие окружающей среды и человеческих отношений, реагирование на нестандартные ситуации. На умственные способности могут влиять, например, психические заболевания или трудности обучения, а также последствия травмы, повлекшие за собой умственные нарушения. Умственные нарушения могут также появиться при хронических болезнях тела, например, они могут привести к возникновению депрессии и ухудшению умственных способностей. Источник: https://www.tootukassa.ee/

Начнем рассказ с истории Кости.

Не иждивенец, а добытчик

Вот такие сувенирные кружки - результат работы целой команды. Задача Константина - одна из главных: от него зависит, будет ли кружка ровной и крепкой.

Константину П. (настоящая фамилия редакции известна) 18 лет, он закончил Нарвскую Паю школу. После 9 класса поступил в Ида-Вирумааский Центр профессионального образования на специальность «шиномонтаж и автомойка». Учиться как в школе, так и в профтехе, говорит Костя, ему было несложно. Однако после окончания училища работать по специальности даже не пытался, так как еще во время учебы понял: это занятие – не для него. Профессия требует большой физической выносливости, а у Кости есть некоторые ограничения по состоянию здоровья. Хотел получить второе образование - слесарь-сборщик, но на тот момент этот курс был закрыт. Так что после обучения пришлось молодому человеку встать на учет в Кассу по безработице.