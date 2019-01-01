Город / "Безработным не буду!"Могут и хотят трудиться - в меру своих сил и возможностей
Дата публикации: Сегодня, 12:02 Просмотрено: 54
Проблемы со здоровьем и даже медицинский диагноз, который был поставлен человеку еще в раннем детстве, - не приговор. Конечно, это может быть серьезным препятствием для того, чтобы найти себе подходящее место работы. И все же многие из тех, кто ограничен в трудоспособности по состоянию здоровья, особенно среди молодежи, хотят заявить: «Безработным – не буду!».
Герои нашего сегодняшнего выпуска – молодые люди и их наставники из нарвского НКО «Защищённая жизнь» (MTÜ Kaitstud Elu). Эта некоммерческая организация оказывает услугу так называемой защищенной работы клиентам с психическими и интеллектуальными недостатками. А по сути, с 2016 года «Защищённая жизнь» в партнёрстве с Эстонской Кассой по безработице помогают социализироваться и трудоустраиваться людям с когнитивно-ментальными особыми потребностями. Подобные услуги в Ида-Вирумаа оказывают также MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus, MTÜ Lapsele Oma Kodu, MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider, SA Hea Hoog.
При оценке трудоспособности учитывается состояние здоровья человека и вытекающие из него ограничения к деятельности и участию в ней. Для этого оцениваются физические и умственные способности в различных сферах деятельности.
- Физические способности представляют собой физические виды деятельности, такие как ходьба, бег, передвижение по лестнице и положения тела. Учитываются также время и силы, затраченные на выполнение деятельности.
- Умственные способности означают способность овладевать знаниями, налаживать контакты с людьми, восприятие окружающей среды и человеческих отношений, реагирование на нестандартные ситуации. На умственные способности могут влиять, например, психические заболевания или трудности обучения, а также последствия травмы, повлекшие за собой умственные нарушения. Умственные нарушения могут также появиться при хронических болезнях тела, например, они могут привести к возникновению депрессии и ухудшению умственных способностей.
Источник: https://www.tootukassa.ee/
Начнем рассказ с истории Кости.
Не иждивенец, а добытчик
Вот такие сувенирные кружки - результат работы целой команды. Задача Константина - одна из главных: от него зависит, будет ли кружка ровной и крепкой.
Константину П. (настоящая фамилия редакции известна) 18 лет, он закончил Нарвскую Паю школу. После 9 класса поступил в Ида-Вирумааский Центр профессионального образования на специальность «шиномонтаж и автомойка». Учиться как в школе, так и в профтехе, говорит Костя, ему было несложно. Однако после окончания училища работать по специальности даже не пытался, так как еще во время учебы понял: это занятие – не для него. Профессия требует большой физической выносливости, а у Кости есть некоторые ограничения по состоянию здоровья. Хотел получить второе образование - слесарь-сборщик, но на тот момент этот курс был закрыт. Так что после обучения пришлось молодому человеку встать на учет в Кассу по безработице.
Владимир Наумов,
один из руководителей НКО «Защищённая жизнь»
У родителей Константина четверо детей. Старший брат уже работает и живет отдельно. Мама – домохозяйка, зарабатывает на всю большую семью один отец. Живут небогато. Одна из сестер, Лиза, после окончания профтехучилища пыталась устроиться помощником повара, даже сходила в одну из фирм на пробный день. Работодатель обещал перезвонить, но звонка так и не последовало. Отметим, что и Костя, и две его сестры - люди с ограниченными возможностями.
Константин понимает, что фирм и организаций, куда бы он мог послать своё CV, немного. Ещё меньше шансов, что его где-то возьмут на неполный рабочий день, что было бы оптимально для молодого человека. Но работать, говорит Костя, он очень хочет, хочет помогать отцу.
Старшая сестра подсказала Косте, что можно через Кассу по безработице получить услугу защищенной работы в НКО «Защищенная жизнь» (сама она уже имела подобный опыт). Поскольку Костя соответствовал условиям услуги, ему это удалось. Такую же услугу получает его младшая сестра Лиза.
Получив представление о четырех направлениях работы, которыми занимается MTÜ Kaitstud Elu - строительство, выпечка, озеленение, изготовление керамики, Константин остановил свой выбор на последнем. Лиза же работает на кухне. И Костя, и Лиза получают зарплату от MTÜ Kaitstud Elu. Работают по четыре часа в день.
Костя знает, что в производственной цепочке на нем лежит особая ответственность, так как от его действий зависит конечный результат: он раскатывает кусок глины нужной толщины и делает при помощи шаблона основу для кружки, чтобы в итоге она получилась ровная и красивая.
Наталья Скворцова,
психолог, специалист НКО «Защищённая жизнь»
Костя признается:
- Мне очень нравится моя работа, нравятся люди вокруг. Ощущаю себя совсем иначе, чем прежде - взрослым, не иждивенцем, а «добытчиком». Очень приятное чувство, когда могу побаловать сестренку, которая трудится на кухне, и купить ей на заработанные мною деньги что-то вкусное.
Все заработанные деньги Костя отдает в «общий котел» семьи, которым распоряжается мама. Вспоминает, каким гордым и счастливым он чувствовал себя, когда осенью на свои заработанные деньги они с сестрой купили себе пуховики на зиму.
Своим заработком в настоящий момент Костя доволен и не хотел бы менять место работы. Отметим, что он, помимо зарплаты, получает от государства еще пособие на трудоспособность. Костя трезво оценивает свои жизненные обстоятельства и состояние здоровья, запросы у него вполне умеренные. Понимает, что работодатели в общем-то не сильно заинтересованы в подобных ему работниках, поэтому ответственно относится к тому, что ему поручают, дорожит своим рабочим местом. Обоснованно полагает, что полученные навыки, в том числе привычка к ритмичному труду, могут пригодиться ему в дальнейшем.
Как обеспечить людей с особыми потребностями работой? Познакомьтесь с тем, как подопечные нарвской некоммерческой организации "Защищенная жизнь" (MTÜ Kaitstud Elu) создают керамические сувенирные кружки, которые потом идут на продажу туристам.
Выйти за рамки «домашней» жизни
Аня переживает, что ей пришлось снова стать на учет в Кассу побезработице, а выращенные её руками растения теперь останутся под присмотром других людей.
Наша следующая история от Ольги – мамы Анны, получающей услугу в НКО «Защищенная жизнь».
- У меня две дочери, которые имеют ограничения, связанные со здоровьем, поэтому они не могут учиться и работать так, как это делают другие люди. Тем более важным опытом для них стало участие в проекте «Мосты в полноценную жизнь», который нашёл продолжение в нынешней работе НКО «Защищённая жизнь». Обе дочери получили большую пользу и позитивные впечатления от того, что у них появилась возможность наконец-то выйти за рамки привычной, преимущественно «домашней» жизни. Тем, кто не сталкивался с ограничениями, которые накладывает болезнь, трудно понять, насколько большим событием становится «выход» из четырех стен, общение с другими людьми, выполнение новых обязанностей, возможность приобретать и использовать новые навыки, зарабатывать деньги, в конце концов!
На самом деле, ситуация, когда люди с недостатками здоровья сидят исключительно дома, – ненормальная. Общество должно понимать и принимать тот факт, что люди бывают разные. Если человек имеет, например, диагноз ДЦП (детский церебральный паралич), это не значит, что он не может трудиться, может! Но - в меру своих сил и возможностей. ДЦП - это комплекс нарушений, влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку. Это заболевание не позволяет человеку трудиться по восемь часов в день, да и не каждая работа подойдет, но посильную работу он может и должен выполнять, должен реализовать себя в чем-то.
Замечу, что моя младшая дочь, Ксения, была среди тех, кто получал услугу защищённой работы в уже упомянутом НКО в числе первых, и я видела реальные результаты работы, которую проводят люди, занимающиеся молодежью, имеющей проблемы со здоровьем. Дочь попробовала себя и в работе на кухне, и в садоводстве, и в работе с глиной. Честно говоря, многие родители, чьи дети имеют определённые особенности развития и здоровья, со временем опускают руки, перестают верить в то, что их дети кому-то нужны, что они смогут нормально устроить свою жизнь. Очень часто мы слышим много правильных слов, но видим мало реальных дел.
В данном случае я уже знала, что моей второй дочери - Ане - просто необходимо получить такой замечательный опыт. Мне нравится и концепция НКО, которая заключается в том, что работать нужно в «волшебном треугольнике»: это когда плотно взаимодействуют наши взрослые дети, мы, родители, и специалисты НКО. Тогда есть и результаты – дети социализируются, у них появляется чувство ответственности, формируется более взрослое отношение к жизни, чувство собственной значимости и достоинства.
Моя дочь Аня получала услугу защищенной работы в Kaitstud Elu, больше всего она увлеклась садоводством и выращиванием комнатных цветов. Аня – из тех ребят, которые от Кассы по безработице прошли обучение по специальности «садовник». НКО заключило с ней трудовой договор, который закончился 30 апреля этого года. Если честно, Аня была в восторге. Её работа заключалась в том, чтобы сажать и пикировать растения, ухаживать за ними. Выращенные цветы пойдут на посадку на территории строящегося в настоящий момент в Нарве парка EV100, посвященного столетию Эстонской Республики, а также для квартирных товариществ, которые заказали услугу по благоустройству своих территорий в соответствии с городским порядком «Новая жизнь твоего двора». В зимний период ребята занимались разведением комнатных растений.
Ане нравилось то, что она делала, у неё все получалось. Заработанные деньги она не тратила, а копила на осуществление своей мечты - она любит путешествовать. Участие в проекте помогло наладить и отношения внутри нашей семьи: если раньше Аня сидела дома, уставившись в компьютер или телевизор, то теперь, возвращаясь с работы, рассказывала мне обо всем произошедшем, делилась впечатлениями.
К сожалению, на настоящий момент сроки действия трудовых договоров у дочерей закончились, и они встали на учёт в Кассу по безработице. Признаться, я не очень верю в то, что кто-то их возьмет на работу, несмотря на полученные навыки, хотя они очень в этом нуждаются.
Софья Боборенко