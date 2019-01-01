Защищенная работа: что это значит и для кого предназначена

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Касса по безработице предлагает людям с ограниченной трудоспособностью ряд услуг, среди них услуга «защищённая работа».

В 2018 году в рамках международного проекта «Мосты в полноценную жизнь», кураторами которого были Елена Ульяненок и Владимир Наумов, 20 нарвитян с особыми потребностями получили первую в своей жизни работу – они занимались благоустройством и озеленением различных городских территорий: например, посадили барбарисовую аллею возле здания на Хайгла, 6, абрикосовую аллею - на зеленой зоне между товариществами на городской земле, участвовали в благоустройстве и озеленении территорий квартирных товариществ.

Защищённая работа означает, что человек с пониженной трудоспособностью сможет выполнять посильную ему работу в доступном темпе, в подходящей среде, учитывающей его особые потребности, где в необходимом объёме обеспечивается руководство, консультирование и помощь. Данная услуга финансируется из средств Европейского социального фонда. Услуга защищённой работы предлагается на специально созданных для этих целей рабочих местах у поставщика услуги или в адаптированной рабочей среде у работодателя на открытом рынке труда.

В Нарве этой работой одним из первых стало заниматься НКО «Защищённая жизнь». За прошедшие четыре года из Кассы по безработице в некоммерческую организацию были направлены три группы людей с психическими и интеллектуальными недостатками, в общей сложности более 30 человек.

Владимир НАУМОВ,,

один из руководителей НКО «Защищённая жизнь»:;



– Нашей целью было и остается намерение открыть в Нарве Центр по защищённой работе для людей с пониженной трудоспособностью, который мог бы оказывать ряд услуг для жителей города. Это стало бы совершенно естественным результатом нашей работы с данной целевой группой и отличным способом реализации возможностей и потребностей наших подопечных. Психические и физические недостатки сами по себе являются не заболеванием, а потерей определённых функций или отклонением от них. Это приводит к пониженной трудоспособности человека, но не является причиной для того, чтобы не работать. Люди с пониженной трудоспособностью хотят и могут выполнять посильную работу. И мы им в этом помогаем.

Услуга «защищённая работа» делится на три этапа, рассчитанных на два года. На I этапе оцениваются трудовые возможности участника. Проходит обучение трудовым навыкам, формирование привычки к труду и поиск подходящей работы. Человек получает стипендию от Кассы по безработице. На II этапе человек работает в защищённых условиях, которые ему предоставляет НКО, и в то же время получает консультирование и поддержку от специалистов этой организации, чтобы найти работу на открытом рынке труда. В это время он получает почасовую заработную плату, исходя из минимальной ставки оплаты труда (ставка может быть и выше), а организатор услуги, НКО, имеет финансовую поддержку от Кассы по безработице. Опорные лица – это люди, прошедшие специальную подготовку для поддержки работоспособности людей с психическим и интеллектуальным недостатком, они имеют необходимое образование и опыт работы с данной целевой группой.

На III этапе человек с пониженной трудоспособностью работает уже в обычных условиях на открытом рынке труда, на основании трудового договора получает почасовую заработную плату.

Координатор и опорное лицо НКО «Защищённая жизнь» Елена Ульяненок рассказывает, что их организация предлагает пройти обучение, а потом и трудовую практику людям с когнитивно-ментальными особенностями по нескольким рабочим направлениям: изготовление керамических изделий, кулинария и выпечка, строительство, а также садоводство, уход за комнатными цветами и городское благоустройство (посадка и уход за зелёными насаждениями).

У участников программы «Защищённая работа» есть возможность в течение первого этапа (4-5 месяцев) попробовать себя во всех направлениях. На втором этапе они выбирают основное направление и нарабатывают соответствующие навыки уже в более узкой специализации. Рабочее время – не более четырех часов в день, для участников предусмотрена чайная пауза и обед по завершению работы. Чай и обед организуется силами тех участников, которые занимаются кулинарией. Результаты работы по возможности реализуются: например, глиняные кружки и сувениры продаются в магазинах города, комнатные растения, услуги по благоустройству территории при квартирных товариществах можно также заказать у НКО.

Елена Ульяненок уточняет, что при партнерстве с Кассой по безработице и благодаря участию НКО в различных международных проектах, на начало 2020 года были трудоустроены (то есть вышли на открытый рынок труда) 10 молодых людей с особыми когнитивно-ментальными потребностями. На данный момент у нескольких ребят, к сожалению, закончились сроки трудовых договоров, и они вынуждены снова стать на учет в Кассу по безработице. Но в мае 2020 года ещё шесть человек из последней группы выходят на открытый рынок труда, и для них уже подобраны рабочие места.

– К сожалению, в связи с распространением коронавируса и введенными правительством Республики ограничениями экономическая ситуация в Эстонии значительно поменялась. Эти изменения, конечно же, отразятся и на возможностях трудоустройства участников нашей программы. Однако мы не теряем надежды на то, что наши планы по созданию Центра защищенной работы воплотятся, а люди с недостатками здоровья будут трудиться на радость себе и с пользой для окружающих, – говорит Елена Ульяненок.

Софья Боборенко





