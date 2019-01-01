Главное – не получение дохода, а вовлеченность

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Фото НКО «Защищённая жизнь»

Наталья СКВОРЦОВА,,

психолог, специалист НКО «Защищённая жизнь».;



– Общим для людей с особыми когнитивно-ментальными потребностями является то, что им всем трудно адаптироваться в жизни и решать возникающие проблемы. Чтобы избежать неверного представления, хочу сразу подчеркнуть, что, по данным ВОЗ, примерно 25 процентов населения Земли страдают психическими заболеваниями (т.е. каждый четвертый человек в нашем мире испытывает трудности с повседневными задачами в работе и жизни). Кому-то трудно воспринимать информацию, другим запоминать и хранить ее, третьи не могут осуществлять сложную программу действий, которая чаще всего требуется в большинстве существующих профессий. Случается, что человеку крайне трудно вступать в контакт с другими людьми или понимать себя и действовать в соответствии со своими планами.

В разных странах людей с такими особенностями адаптируют, социализируют и вовлекают в деятельность по-разному. Но главным в этом вовлечении является не получение этими людьми дохода, а возможность для людей с когнитивными и/или ментальными потребностями заниматься осмысленной деятельностью и быть вовлечёнными в социальные взаимоотношения. То есть, чаще всего - это благотворительность с поддержкой спонсоров или государства, социальное предпринимательство. Так, например, в Германии молодые люди с синдромом Дауна работают в отеле. На юге Эстонии есть интернат Maarja Küla, где люди с психическими и интеллектуальными особенностями занимаются садоводством, ручным трудом и ухаживают за животными. В Санкт-Петербурге функционирует кафе, специально созданное для трудоустройства подобной категории работников.

Во всех этих местах в качестве руководителей и опорных лиц работают замечательные люди, многие из которых – друзья и коллеги НКО «Защищённая жизнь».

Надо добавить, что нарушения трудоспособности у людей с особыми потребностями бывают очень широкого спектра – от невозможности освоить и исполнять более трёх операций до неспособности работать среди людей, но справляться со сложнейшими интеллектуальными заданиями. Где можно эффективно задействовать людей с психическими и интеллектуальными недостатками? Это зависит от возможностей работодателя и особенностей конкретных работников.

Услуги, оказываемые НКО «Защищённая жизнь», - это попытка такой поддержки, которая является многоступенчатой, в которой необходима большая индивидуальная работа и работа различных специалистов - психолога, опорного лица и прочих.

Понятно, что есть необходимость в проведении различных мероприятий, таких как профориентация, психологическая поддержка профессионального самоопределения; обучение или переобучение, повышение квалификации, содействие трудоустройству.

Подробнее о программе и работе НКО «Защищённая жизнь»: https://www.facebook.com/kaitstudelu/

Софья Боборенко

