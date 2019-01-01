Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу проведут восстановительный ремонт участка трассы

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Восстановительный ремонт участка трассы между Нарвой и Нарва-Йыэсуу обойдется в два млн евро, работы начнутся 25 мая и завершатся в конце сентября, сообщает BNS.

Иллюстративное фото.

Восстановительный ремонт на дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу- Хийеметса будет проводиться на участке между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с 6,9 по 11,6 км.

В ходе работ в целях повышения безопасности будут перестроены три перекрестка, где улучшится видимость и будет сооружен переход с островком безопасности для пешеходов. Будут также положены новые асфальтовые покрытия, новые трубы и оборудование для организации движения.

Скорость в зоне строительства будет ограничена до 30 км ч. Участники дорожного движения должны знать о строительных работах соблюдать временные распоряжения по организации движения.

Работы выполнит предприятие N & V OÜ.



