Могилу Гана в Нарве восстановили, но ее обновленный вид только подчеркнул общее ужасное состояние исторического кладбища. Для приведения его в порядок нужны средства

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Место захоронения бывшего нарвского градоначальника Адольфа Гана теперь хорошо видно с дороги, идущей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу.

Над фамильным склепом Ганов положено новое бетонное основание, очищена и покрашена памятная стела, вокруг захоронения возведена кованая ограда. Фото: Софья Боборенко

О планах реконструкции места упокоения Адольфа Гана и его близких (жены и сына) наше издание сообщало в январе 2019 года, когда предприниматель Александр Брокк и депутат городского собрания Владимир Бутузов только приступали к реализации своей идеи. Первоначально планировалось завершить все работы к лету 2019 года, однако желание партнеров восстановить могилу в наиболее приближенном к оригиналу виде повлияло на скорость исполнения задуманного.

Напомним, что Адольф Ган (1832-1914) был похоронен в фамильном склепе на кладбище прихода Иоанновской церкви в Сийвертси. Сейчас нарвитянам оно известно как «старое немецкое кладбище». Несмотря на две мировые войны и забвение в советскую эпоху, надгробие неплохо сохранилось, однако, сейчас крайне затруднительно установить, как именно выглядела могила сто лет назад. Изучение архивов и обращение к потомкам семьи Гана результатов не дало, однако во время земельных работ были найдены элементы ограды, которые и послужили отправной точкой для воссоздания как кружевной решетки ручной работы, так и крестоцветов и креста на памятной стеле.

Новый туристический объект

Александр Брокк:

- Хотелось бы сказать, что мы нашли много единомышленников среди нарвитян, начиная с сотрудников Нарвской городской библиотеки до всего депутатского корпуса, который, несмотря на политические разногласия, поддержал идею восстановления могилы. Идея была финансово поддержана и руководством Нарва-Йыэсуу. Я считаю, что имя Адольфа Гана незаслуженно позабыто, а ведь его деятельность на посту главы города принесла немало пользы Нарве. Теперь мы можем сказать, что сделали для его памяти все, что в наших силах.

В настоящий момент восстановление места захоронения завершено: над фамильным склепом Ганов положено новое бетонное основание, очищена и покрашена памятная стела, вокруг захоронения возведена кованая ограда. В ближайшее время Александр Брокк и Владимир Бутузов планируют установить надгробный камень под стелой и информационную табличку, рассказывающую о том, кем был Адольф Ган и какую роль он сыграл в развитии Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Владимир Бутузов:

- Мэр Алексей Евграфов и председатель горсобрания Ирина Янович поддержали идею о том, что могила Гана достойна стать достопримечательностью Нарвы. За счет города будет проложена дорожка до места захоронения и вокруг него. Также у дороги появится парковка, рассчитанная на два туристических автобуса.

Бутузов отметил, что городские власти поддержали проект не только морально: в 2019 году на реставрацию памятной стелы и ограды из городского бюджета было выделено 9 980 евро на строительные работы, в бюджете этого года заложено еще 30 000 евро - на проектирование освещения и дорожки от трассы до могилы. В этом году планируется нанести дорожную разметку для остановки автобусов и автомобилей, чтобы туристы могли останавливаться у кладбища. Свою лепту (2500 евро) в проект внес город Нарва-Йыэсуу, который благодаря Гану некогда превратился из “Голодного города” (Гунгербурга) в курорт.

Пора заняться кладбищами?

Часть территории кладбища перед могилой Гана буквально на прошлой неделе была тщательно очищена от растительности и выровнена силами работников кожзавода “Накро”. Теперь с дороги хорошо видны не только захоронение бывшего градоначальника, но и некоторые другие, по большей части безымянные, могилы. А ведь на этом кладбище, закрытом в 1945 году, наверняка найдется немало известных в прошлом жителей довоенной Нарвы.

Конечно, прошедшие годы сделали свое дело, в свое время на кладбище порезвились вандалы, но опыт показывает, говорит Брокк, что некоторые захоронения можно восстановить, поправить ограды, поднять упавшие надгробия. Ведь это кладбище является частью истории города. Однако для этого, в первую очередь, необходимо заняться масштабной расчисткой территории кладбища. Найдутся ли средства для этого в условиях нынешней, непростой экономической ситуации? Партнеры по проекту надеются, что их старания и труды не пройдут даром, а станут первым шагом к дальнейшим преобразованиям.

Софья Боборенко



