ФОТО: Прибытию в Нарву растений для Японского сада в парке EV100 коронавирус не помешал

Дата публикации: Сегодня, 18:41 Просмотрено: 410

Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, в Нарву прибыли растения для высадки в Японском саду в парке EV100, рассказал Владимир Наумов, руководитель MTÜ People`s park.





Садовник Наталья Полякова отметила, что, к сожалению, вероятнее всего от идеи высадки растений с привлечением волонтеров горожан придется отказаться из-за коронавируса.

Все растения высаживаются силами некоммерческого общества.

Напомним, что парк, посвященный столетию Эстонской Республики, должен быть готов к сдаче и открыт для посетителей летом 2020 года.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко, Татьяна Завьялова



