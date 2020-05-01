ФОТО: Прибытию в Нарву растений для Японского сада в парке EV100 коронавирус не помешал

Город / В центре вниманияФОТО: Прибытию в Нарву растений для Японского сада в парке EV100 коронавирус не помешал
Дата публикации: Сегодня, 18:41 Просмотрено: 410
Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, в Нарву прибыли растения для высадки в Японском саду в парке EV100, рассказал Владимир Наумов, руководитель MTÜ People`s park.
Садовник Наталья Полякова отметила, что, к сожалению, вероятнее всего от идеи высадки растений с привлечением волонтеров горожан придется отказаться из-за коронавируса.
Все растения высаживаются силами некоммерческого общества.
Напомним, что парк, посвященный столетию Эстонской Республики, должен быть готов к сдаче и открыт для посетителей летом 2020 года.
Софья Боборенко
Фото: Софья Боборенко, Татьяна Завьялова