Нарвские супруги Березовские через месяц предстанут перед судом по делу о даче взятки руководителю Narva Vesi

Дата публикации: Сегодня, 11:33 Просмотрено: 178

Вируский уездный суд в конце июня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором нарвского бизнесмена Сергея Березовского обвиняют в даче взятке бывшему руководителю муниципальной фирмы Narva Vesi Алексею Воронову. Супруге предпринимателя Кире Березовской предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки, сообщает rus.err.ee.

Фото: narvavesi.ee

Согласно обвинению прокуратуры, 64-летней предприниматель Сергей Березовский с июня 2018 года по конец марта 2019 года дал крупную взятку Алексею Воронову, который в то время являлся руководителем муниципальной фирмы Narva Vesi и депутатом городского собрания.

За взятку фирмы бизнесмена получили возможность выигрывать тендеры, и получать подряды от водоканала.

Жена бизнесмена, 45-летняя Кира Березовская, была посредником в передаче взятки.

Как ранее писал rus.err.ee, Сергею Березовскому принадлежат две фирмы - Pipes Building OÜ и SKVeod Logistika OÜ. Согласно регистру госпоставок, с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро) и SKVeod Logistika OÜ (один договор на сумму чуть более 77 000 евро).

В июне 2019 году суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения.