Шили маски, спасая от вируса себя и всю Эстонию. Для многих юных нарвитян это было первое в жизни швейное изделие, выполненное собственными руками

Дата публикации: Вчера, 13:44 Просмотрено: 668

Проводившаяся в Эстонии с 20 апреля по 10 мая толока «Сделаем!» стала одной из акций, призванных внедрять новые социальные нормы в сознание людей. Всего в рамках акции по всей Эстонии, сообщили организаторы, состоялось 348 толок, в ходе которых было сшито свыше 7100 масок. Шили маски в том числе и в Нарве.

Ученица Нарвской православной гимназии Арина Николаева в своей маске-чадре восточной красавицы. Фото: Нарвская Православная гимназия

Непрошеный гость обещает остаться

Как ни печально это признать, но, согласно выводам ученых, натворивший немало бед и вызвавший пандемию во всем мире новый коронавирус COVID-19 станет сезонным заболеванием, с которым человечеству суждено научиться сосуществовать. Это значит, что людям необходимо пересмотреть свои привычки, всегда иметь под рукой и использовать в случае необходимости простейшие средства защиты. Так, отныне в женской сумочке должно находиться место для бутылочки антисептика и защитной маски, которую нужно надевать на лицо, заходя в закрытые общественные помещения.

Проявили гражданскую ответственность

Как уже сообщало наше издание, в этом году традиционная толока Дня полезных дел «Сделаем!» проходила необычным способом: ее участники у себя дома шили маски из ткани, которые можно использовать для защиты дыхательных путей от инфекции. Если каждая маска будет использоваться 3 часа, то сшитые в ходе акции более 7 тысяч масок можно будет носить свыше 21 тысячи часов. А достоинство многоразовой маски, в отличие от одноразовой, заключается в том, что постирав маску, а затем обработав утюгом с паром, ее можно носить вновь и вновь.

По словам руководителя дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, инициатива удалась, домашние толоки состоялись в разных местах по всей Эстонии и показали, что многие эстоноземельцы в условиях особого положения готовы нести гражданскую ответственность, проявляя заботу о себе и своих близких.

Информация с толок, фотографии масок, а также их счастливых обладателей стекались в полувиртуальный штаб, находившийся в Тарту. На сайте акции www.teemeara.ee/ru можно увидеть видео, фотографии, а также мастер-класс по изготовлению самодельных масок, который дала преподаватель рукоделия Анна Луттер. Там же находится информация о том, как правильно изготовить, носить, ухаживать и выкидывать маски.

Самодельная маска лучше, чем ничего

Конечно, дышать через маску не столь просто, как без нее, но для защиты здоровья, как полагают эксперты, она все же необходима. Самая простенькая маска из ткани все-таки лучше, чем использование для этой цели шарфов, высоких воротников и прочих элементов одежды или вообще ничего.

Шили на машинках и вручную

«Нарвская Газета» пообщалась с некоторыми нарвитянами, ставшими участниками прошедшей акции.

В Нарвской гимназии Солдина, как сообщила учитель труда для девочек Елена Старшова, прошел конкурс по пошиву маски, участие в котором было добровольным. На приглашение изготовить защитную маску своими руками в любой технике откликнулись с десяток школьниц, в основном пятиклассниц. Чтобы выполнить интересное домашнее задание, которое не являлось обязательным, девочки смотрели мастер-классы и использовали информацию в интернете. Изготовленную маску каждая девочка использует сама.

Как рассказала учитель начальных классов Нарвской Православной гимназии Мария Рубан, толока по пошиву многоразовой маски в школе прошла по скайпу. В ней приняло участие 10 человек — ученики объединенного 1 и 2 класса, а также 5-го и 7-го. Работе предшествовала беседа о пользе масок. На сайте акции полезных дел посмотрели видео по их пошиву. Отличными помощниками самым маленьким участникам акции стали их родители. Каждый участник сделал по одной маске, которую дети сразу же захотели надеть. Те ребята, у которых дома не было швейной машинки, шили маски вручную. Для многих это было первое в их жизни швейное изделие, выполненное собственными руками.

Некоторые маски, отметила Марина, просятся на подиум высокой моды. Как, например, маска-чадра восточной красавицы, выполненная семиклассницей Ариной Николаевой, или маска-шарфик с элементами дизайнерской эстетики ее одноклассницы Елизаветы Гавриловой, а учитель труда этих девочек Жанна Пантелеева изготовила маску с эмблемой гимназии.

Марина Рубан: Сейчас в нашей школе проходит проект «Мир после коронавируса». Дети сочиняют стихи, изготавливают поделки, проводят биологические опыты. Позже мы соберем все это в одну историю, которая расскажет, как мы провели время в условиях карантина. Важно, чтобы дети понимали: эта беда изменила мир и диктует нам новые правила по соблюдению гигиены.

Наталья Соболева



