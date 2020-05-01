Контейнеры для сбора стекла и упаковки убрали от нарвского КТ из-за безответственных нарвитян

Дата публикации: Вчера, 18:25 Просмотрено: 510

Наша нарвская читательница Наталья попросила нас узнать, почему убрали контейнеры для сбора стекла от Тиймана, 14. Мы выяснили, что по всем виноваты безответственные любящие свинячить нарвитяне.

Фотографии предоставлены Нарвской сортировочной станцией: у контейнеров для стеклотары и упаковки на Тиймана, 14 нарвитяне складировали все, что ни попадя. Из-за этого и лишись их.

Уважаемая редакция! Не так давно у дома по адресу ул. Тиймана, 14 стояли контейнеры для сбора стекла и упаковки. Теперь их убрали, а взамен ничего не появилось. Почему так произошло? Куда переместили контейнеры, почему об этом нет никакой информации? У нашего КТ нет отдельного контейнера для сбора различной упаковки, поэтому хотелось бы знать, куда нам её теперь нести, написала нам нарвитянка Наталья.

Согласно закону об отходах, потребитель, приобретая товар в магазине, сразу оплачивает расходы на утилизацию упаковки этого товара. На территории Эстонии действуют три фирмы по сбору и утилизации упаковки – это MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Эти организации согласовывают с местными самоуправлениями и другими собственниками места расположения контейнеров для бесплатного сбора упаковки, но при этом не несут ответственности за уборку территории, на которой расположены контейнеры.

Захламили бытовым мусором

Как уточнили в Нарвской городской управе, контейнеры для сбора стекла и упаковок, принадлежащие Eesti Pakendiringlus, располагались на городской территории возле дома по ул. Тиймана, 14. Как нам рассказал руководитель Нарвской сортировочной станции Кирилл Аверин, в настоящее время они располагаются на территории сортировочного центра.

Причиной переноса контейнеров стала поступившая в управу жалоба о неудовлетворительном состоянии территории вокруг них. Несознательные нарвитяне складировали вокруг контейнеров бытовой мусор, захламляя все вокруг. Так как эта территория городская, то ответственность за ее чистоту несут городские власти. Во избежание дальнейших жалоб было решено временно перенести контейнеры на новое место.

При этом, как видно из обращения в редакцию, жители окрестных домов недовольны тем, что теперь они не могут избавляться от упаковки бесплатно.

Варианты сбора упаковки

Напомним, что в Нарве для сбора отходов упаковки имеется несколько вариантов.

Квартирные товарищества могут заказать отдельный контейнер для сбора упаковки. Одноразовое опустошение такого контейнера стоит 2,40 евро, включая налог с оборота. Услугу оказывает AS Ragn-Sells совместно с Tootjavastutusorganisatsioon. При желании присоединиться к данной системе сбора упаковки следует обращаться в Департамент городского хозяйства linnamajandus@narva.ee.

Частные жилые дома могут заказать бесплатную услугу «Мешок для сбора упаковки». При желании присоединиться к данной системе нужно обращаться в AS Ragn-Sells, эл. почта virumaa@ragnsells.ee или тел 6060439.

Наша справка

В городе установлены общественные контейнеры для сбора упаковки. В них каждый может бесплатно отнести отходы упаковки. Они располагаются у торговых центров, например у Fama, Astri, ещё один контейнер для сбора стекла в данный момент расположен на территории Нарвского сортировочного центра.

Софья Боборенко



