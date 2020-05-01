Дополнительные рейсы нарвских автобусов, введенные во время ЧП, отменены с 18 мая. Перевозят до 50 человек одновременно, плата на дачных маршрутах восстановлена

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С 18 мая нарвские городские автобусы перевозят до 50 пассажиров за рейс. Плата за проезд на пригородных маршрутах восстановлена.



Фото: архив prospekt.ee

Как сообщил нашему изданию старший специалист по организации дорожного движения нарвской горуправы Игорь Круглов, с момента отмены в стране чрезвычайного положения, с 18 мая, возвращается обычный график движения городских автобусов, который был утвержден 15 апреля.

В автобусе одновременно могут находиться до 50 пассажиров, что значительно больше, чем было во время ЧП (17 человек - максимум), но меньше, чем общая норма заполняемости - около 80 человек.

За соблюдением правила перевозить не более 50 пассажиров должен следить перевозчик, пояснил Игорь Круглов. Одновременно горуправа призывает вести себя сознательно и самих горожан.

Плата за проезд на автобусах пригородных маршрутов № 34, 36, 37, 38, 39 и 41, отмененная в период ЧП, восстанавливается. Лица, имеющие право на льготный проезд, по-прежнему могут им пользоваться.

Все дополнительные рейсы нарвских автобусов, введенные во время ЧП, отменены с 18 мая.

Ирина Токарева

prospekt.ee