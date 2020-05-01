«Будет возможность почувствовать себя VIP-клиентом!» Летнего сезона в Нарва-Йыэсуу ждут со сдержанным оптимизмом

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Первое воскресенье июня – традиционный день открытия летнего сезона в курортном Нарва-Йыэсуу. С какими настроениями ждут его в этом году? Как показалось вашему корреспонденту после разговоров со множеством людей – с осторожным оптимизмом.

Теперь в другом формате

Традиционно открытие сезона в Нарва-Йыэсуу отмечали довольно масштабно и празднично. Целой развлекательной программой с концертами, играми, аттракционами, конкурсами либо на территории спа-отеля «Нарва-Йыэсуу», либо на улице Кирику, либо на городском пляже. Однажды сезон был расцвечен конкурсом красоты Miss Baltic Coast, а в 2014-м открытие проходило в стиле ретро-променада. Последние несколько лет подряд в программе открытия сезона значился товарищеский матч по пляжному футболу – соревновались команды горуправы Нарва-Йыэсуу и горуправы соседней Нарвы. В этом году, по словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, ничего подобного не будет. Сами понимаете - коронавирус.

Более того, говорит Ильин, горуправа сегодня склонна отказаться и от проведения в прежнем формате самых знаковых традиционных праздников июля и августа - Дня рыбака и Дней города, которые неизменно привлекали в Нарва-Йыэсуу немалое количество приезжего народа и славились своими большими ярмарками. «Конечно, эти праздники не будут вычеркнуты из календаря наших культурных мероприятий, но мы сейчас размышляем над тем, как их провести по-новому, может быть, в разных местах, избегая большого скопления людей, - уточняет мэр. – Пока у нас нет однозначного ответа».

Что подпитывает оптимизм мэра относительно летнего сезона в этом году, так это, например, то, что за первые 4 дня с начала продажи парковочных билетов было куплено целых 700 штук сезонных - которые действуют со дня продажи и до 30 сентября. «Такого еще ни разу не случалось, - говорит мэр. – Явный показатель, что люди собираются к нам приехать. Надеюсь, продажи и впредь будут идти в таком же темпе».

Воодушевляет мэра и активность местных предпринимателей в этом году. «Разрешение на уличную торговлю получили уже более 20 человек. По сравнению с прошлым годом, их точно не меньше, и есть еще желающие, - уточняет Ильин. – Значит, бизнесмены не воспринимают предстоящий сезон как однозначно провальный».

Надеется Ильин и на то, что сложившаяся ситуация подстегнет интерес эстонских водных туристов к яхтенному порту Нарва-Йыэсуу, который был открыт в обновленном виде в прошлом году и предлагает теперь набор соответствующих услуг.

«Теперь, после проведения административной реформы, мы говорим о большом Нарва-Йыэсуу, а значит будем активнее рекламировать многие наши объекты: по дороге к морю туристы могут расширить свой кругозор - заехать в исторический музей в Синимяэ, половить рыбу и покататься на лошадях на Ольгина мыйз, или в Пиместику кюла, побывать на Орава талу под Силламяэ», - перечисляет мэр объекты, которые, на его взгляд, могут придать «добавочную стоимость» курортному Нарва-Йыэсуу, оставшемуся в этом году без одного из своих главных магнитов – СПА-центров.

Следует уточнить: все это время СПА-отели могли и могут продолжать оказывать гостиничные услуги, но вот их непосредственно банно-водные комплексы и тренажерные залы по распоряжению правительства закрыты, и когда их разрешат вновь открыть, пока неизвестно.

«Будете как VIP-клиент»

Исполнительный директор лечебного СПА «Нарва-Йыэсуу» Карина Кюппас понимает, что сезон будет непростым, но уверена, что он состоится, поскольку востребованными будут медицинские и лечебные услуги СПА, а также косметические.

Карина Кюппас:

- Мы обзвонили наших клиентов, кто сделал бронь еще до коронавируса, и предупредили: видимо, бань и бассейна не будет. Клиенты отвечают: мы едем к вам не в баню, а за лечебными процедурами. Мы долго работали над тем, чтобы сформировать свою базу лояльных к нам клиентов, и надеемся, что эстоноземельцев будет достаточно, чтобы обеспечить функционирование нашего СПА.

По словам Карины Кюппас, шведский стол придется отменить, отладить режим процедур так, чтобы нигде не было скопления народа…

- Количество отдыхающих этим летом, естественно, будет меньше – с учетом выполнения требований 2+2 и прочих мы вынуждены устанавливать определенный лимит. Зато будет возможность почувствовать себя VIP-клиентом! - с улыбкой говорит Кюппас.

По ее словам, на июнь уже забронировано 40 процентов номеров отеля, а на июль – 50 процентов.

Просто гостиничный бизнес, на ее взгляд, вряд ли будет пользоваться спросом, разве только, если будет жаркое лето.

СПА-отель Meresuu вновь открыл свои двери 15 мая. «Работаем как отель, предоставляя услугу проживания с питанием, и как центр красоты и здоровья», - уточняет управляющий Meresuu Игорь Баранов. – Как и в прежние годы, с началом сезона откроем свой бар на пляже».

- А устанавливать на пляже какие-то кабинки, загородки, как об этом сообщали СМИ в отношении зарубежных курортов, не собираетесь?

- Нет. Эта информация о зонировании касалась частных пляжей. Пляж в Нарва-Йыэсуу – государственная земля. Работники нашего отеля, конечно, будут следить за порядком на пляже, но отгонять людей друг от друга палками, конечно, нет.

Баранов считает, что несмотря ни на что Meresuu проработает лето в штатном режиме и надежда на сезон есть: «У нас прекрасное месторасположение, море, пляж, центр красоты и здоровья». Стоимость номера на двоих с завтраком в Meresuu – от 49 евро. Прежде – с водно-банными процедурами – была от 69 евро. Конкуренции с частным сектором по размещению приезжающих летом отдохнуть в Нарва-Йыэсуу Баранов не боится: у каждого своя аудитория, подчеркивает он.

У каждого нарва-йыэсууского СПА своя стратегия привлечения клиентов. Например, как сказала в интервью «Актуальной камере» на прошлой неделе специалист по маркетингу СПА-отеля Noorus Дарья Боярова, в этом году во время высокого сезона, то есть летом, в «Ноорусе» можно будет отдохнуть по ценам низкого сезона, то есть как зимой.

Дело не в россиянах

Хозяйка популярного в Нарва-Йыэсуу кафе Barrakuda Юлия Осипова понимает, что этим летом клиентов у них может быть гораздо меньше обычного. Но, говорит Юлия, вовсе не из-за того, что не приедут россияне. По ее словам, в последние годы россияне не были их главными клиентами и существенно не влияли на выручку кафе. «Времена, когда россияне заказывали осетрину, давно ушли в прошлое», - с улыбкой замечает она. «А вот выполнение современного требования 2+2 сразу же снижает численность клиентов вдвое. Если раньше в зале мы ставили 6 столов, теперь только 3, на террасе вместо 10 столов вынуждены поставить семь», - объясняет предпринимательница.

А также приводит следующую причину, из-за которой летом им придется туго. «Дело в том, что в летний сезон Barrakuda работала круглосуточно. Теперь же введен запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 22 часов. А без этого, как показывает жизнь, выручку не сделать и работать 24 часа не имеет смысла», - объясняет Юлия.

«Правда, по сравнению со многими предпринимателями мы еще находимся в привилегированном положении: кафе – наша собственность, за аренду платить не надо, если что, можем не нанимать штат (обычно на летний сезон брали 15-20 работников). Сами с мужем встанем и у плиты, и за барной стойкой», - говорит Юлия.

- На что надеетесь?

- На то, что люди все-таки соскучились по возможности выпить чашечку кофе и съесть шашлычок не только у себя на кухне или на даче… Ну и, конечно на то, что коронавирус отступит, и жизнь наконец войдет в привычное русло.

Светлана Зайцева



