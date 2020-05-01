ФОТО: Нарвский парк EV100 украсят река Нарова, лиса и сова. Смотрите участвовавшие в конкурсе работы

Дата публикации: Вчера, 11:24 Просмотрено: 715

Летом прошлого года Департамент архитектуры и планирования предложил всем желающим принять участие в конкурсе по художественному оформлению четырех торцовых стен гаражей, примыкающих к парку на ул. Вабадусе. Тема рисунков должна была быть связана с тематикой парка, выбор материалов с учетом характеристик прочности и устойчивости в нашем климате отдавался на усмотрение художников. Бюджет на работу составляет 3500 евро.

Как рассказал нашему изданию городской художник Денис Полубояров, на конкурс были представлены восемь работ из разных городов Эстонии.

Жюри, куда входили мэр Алексей Евграфов, директор Департамента архитектуры и планирования Кае Энно, директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева и сам Полубояров, выбрало победителем работу Руслана Карлова из Таллинна под названием «Восход солнца на реке Нарва».

Второе место присудили работе Андрея Удовиченко, третье место у Сальме Кульмар.

Руслан Карпов сейчас живет и работает художником в Таллинне. Его образование

связано с искусством, архитектурой и теологией.

- Для меня было очень важно поучаствовать в организуемом властями Нарвы конкурсе на настенную живопись, поскольку когда-то я служил в Нарве пастором и храню в сердце особые моменты, связанные с городом и его жителями. И мне приятно, что я могу что-то сделать для блага Нарвы и как художник, - сказал победитель.

Он отметил, что ему всегда было интересно рисовать на больших форматах, и в прошлом году он смог осуществить давнюю мечту – нарисовать картину на фасаде пятиэтажного дома 58 по улице Равила в Тарту.

По задумке автора, центральным акцентом картины «Восход солнца на реке Нарва» является логотип EV100, который отражает идею парка, примыкающего к гаражам.

Река Нарвва является символом текучести времени и событий, она была свидетелем разных эпох в истории нашей страны. Сова и лиса олицетворяют идею мудрости, красоты и грации, которые мы, как жители Эстонии, можем воплотить нашими действиями. Рисунок волн в верхней части композиции окрашен в цвет восхода солнца. Один из двух кругов цифры «100» геометрически расположен на картине так, чтобы вызвать ассоциацию с контуром восходящего солнца. Восход символизирует новые надежды, связанные с обретением независимости Эстонии.

Другие представленные на конкурс работы:

Софья Боборенко



